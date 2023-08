Microsoft Xbox XBOX ONE

箱、説明書はありません。

写真に写っている物で全てです。

本体初期化済み、動作確認済み、ディスクも読み込みました。

コントローラーも問題なく使えると思います。

購入してからかなり経過している為、傷や劣化があると思います。ご承知の上でご購入して下されば幸いです。

コントローラーの電池はおまけでお付けします。

ゲーム機本体種類: Xbox one

ポータブル・据置タイプ: 据置タイプ

#Microsoft

#xboxone

商品の情報 ブランド エックスボックスワン 商品の状態 やや傷や汚れあり

