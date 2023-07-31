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人気商品ランキング 馬蹄型コインケース　本革　手縫い　濃紺 コインケース/小銭入れ

商品の説明

ヌメ革でお仕立てした馬蹄型コインケース。
マルジェラ　レザー　ラバーコインケース

極美品✨　バレンシアガ　メンズ　フラグメントケース　3D ブラック　レッド
手縫いでしか制作できない構造になり駒合わせ縫いという特殊縫い方で作られており技術と時間を要するため市場ではなかなか出まわらない形のコインケースとなり市販されている製品は高価な物も多い馬蹄型コインケース 。馬の蹄の下に打ち付ける蹄鉄「馬蹄」は欧州で魔除けや幸せを受け止め満たしてくれると伝承されその特徴的な美しいU字のフォルムと相まって愛好家も多いです。
美品☆SAINT LAURENT カードケース フラグメントケース

★未使用品★ ダンヒル dunhill レザー　コインケース　小銭入れ　黒
ポケット部分には札やレシートなどを折りたたんで収納することができます。内装には薄く漉き加工を施したヌメ革を使用しています。耐久性と高級感を与えワンランク上の品質を実現しています。
新品未使用　モンクレール　コインケース

SALE❣️レア❣️ 新品未使用 COACH Lジップ カード ケーススヌーピー
革は植物タンニン鞣しのヌメ革を使用。使い込む事で色艶を増していきますので、深みのある雰囲気を醸し出し革のエイジング（経年変化）をお楽しみ頂けます。
新品　オーストリッチラウンドファスナー小銭いれ

新品JimmyChoo DANNY AOR ULTRAVIOLET コインケース
◆サイズ（開いた状態）
ルイ　ヴィトン　アエログラム　ポシェット　クレ
縦：約7cm、横：約15cm、厚み：約2cm
【極美品】ルイヴィトン M63076 ダミエグラフィット ジッピーコインパース

極美品✨ メゾンマルジェラ レザー コインケース ブラック
◆カラー: 濃紺
SAINTLAURENT サンローラン コインケース ファスナー付きコインパース

COACH コーチ　コインケース 小銭入れ財布　シグネチャー ダークグリーン緑色
◆在庫のある場合を除き、受注製作となります。入金から発送までのお日にちはプロフィール欄でご確認またはお問い合わせお願いいたします。
⭐️良品⭐️ルイヴィトン M67452 アンプラントポシェットクレコインケース

LARRY SMITH シルバー バタフライ コンチョ レザー コイン ケース
＜革素材のご使用上のご注意＞
人気☆バレンシアガ 658347 レザー フラグメントケース

blackmeans FUUDOBRAIN別注 コインケース
・天然素材である革には、箇所によって原皮の段階でもつ傷跡、血筋跡がございます。
馬蹄型コインケース　本革　手縫い　濃紺
・使用する部位の違いにより、表面のキメ密度の違いや染料の色ムラもございます。
パパス　チャック付き財布　小物入れ
・均一なものはなく、ひとつひとつ表情が違います。革本来の特徴としてご理解お願い致します。
ワイルドスワンズ　アーナル社　サドル　TONGUE　 新品未使用
・実物と写真の色味に、違いが生じる場合がございますので、ご了承ください。
クロムハーツ　タイニーウォレットCHプラス　コイン、カードケース　S様専用

新品■GUIDI CARD COIN CASE グイディ　カードコインケース
他にも多数出品しておりますのでよろしければご覧ください。
ROUND FASTENER WALLET S,TIPI ART
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【Ostrich】コインケース・小銭入れ・ミニ財布

GUCCI マイクロシマ　コインケース　ブラック　ラウンドファスナー
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Louis Vuitton Supreme カードケース

ワイルドスワンズ　タング グリーン
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【タイムセール】イルビゾンテ　フラグメントケース　コインケース　カードケース

商品の情報

商品の状態新品、未使用

極美品 クリスチャンディオール コインケース 小銭入れ CD金具 ブラック

X1966 超美品 バレンシアガ レザー カードケース コインケース

ワイルドスワンズ　クロコ　タング　カーキ　特別生産品

桃太郎ビーン様専用/LASTCROPS TONGUE ／スタンプ#8

カステルバジャック ガルニエ ラウンドファスナー小銭入れ 076611 ブラック

Balenciaga Car Leather Wallet Black
ヌメ革でお仕立てした馬蹄型コインケース。手縫いでしか制作できない構造になり駒合わせ縫いという特殊縫い方で作られており技術と時間を要するため市場ではなかなか出まわらない形のコインケースとなり市販されている製品は高価な物も多い馬蹄型コインケース 。馬の蹄の下に打ち付ける蹄鉄「馬蹄」は欧州で魔除けや幸せを受け止め満たしてくれると伝承されその特徴的な美しいU字のフォルムと相まって愛好家も多いです。ポケット部分には札やレシートなどを折りたたんで収納することができます。内装には薄く漉き加工を施したヌメ革を使用しています。耐久性と高級感を与えワンランク上の品質を実現しています。革は植物タンニン鞣しのヌメ革を使用。使い込む事で色艶を増していきますので、深みのある雰囲気を醸し出し革のエイジング（経年変化）をお楽しみ頂けます。◆サイズ（開いた状態）縦：約7cm、横：約15cm、厚み：約2cm◆カラー: 濃紺◆在庫のある場合を除き、受注製作となります。入金から発送までのお日にちはプロフィール欄でご確認またはお問い合わせお願いいたします。＜革素材のご使用上のご注意＞ ・天然素材である革には、箇所によって原皮の段階でもつ傷跡、血筋跡がございます。・使用する部位の違いにより、表面のキメ密度の違いや染料の色ムラもございます。・均一なものはなく、ひとつひとつ表情が違います。革本来の特徴としてご理解お願い致します。・実物と写真の色味に、違いが生じる場合がございますので、ご了承ください。他にも多数出品しておりますのでよろしければご覧ください。#harmoniedusoir_leather#hamoniedusoir_馬蹄型コインケース#harmoniedusoir_ヌメ革

商品の情報

商品の状態新品、未使用

人気商品ランキング 馬蹄型コインケース　本革　手縫い　濃紺 コインケース/小銭入れ

16分钟前

人気商品ランキング 馬蹄型コインケース　本革　手縫い　濃紺 コインケース/小銭入れ

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注目ショップ 馬蹄型コインケース 本革 手縫い 濃紺 コインケース/小銭

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ヤフオク! - 馬蹄型コインケース 本革 手縫い オレンジ

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馬蹄型コインケース ヌメ革生成り小銭入れ 手縫いハンドメイド レザークラフト Show工房

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