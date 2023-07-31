人気商品ランキング 馬蹄型コインケース　本革　手縫い　濃紺 コインケース/小銭入れ

ヌメ革でお仕立てした馬蹄型コインケース。

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手縫いでしか制作できない構造になり駒合わせ縫いという特殊縫い方で作られており技術と時間を要するため市場ではなかなか出まわらない形のコインケースとなり市販されている製品は高価な物も多い馬蹄型コインケース 。馬の蹄の下に打ち付ける蹄鉄「馬蹄」は欧州で魔除けや幸せを受け止め満たしてくれると伝承されその特徴的な美しいU字のフォルムと相まって愛好家も多いです。

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ポケット部分には札やレシートなどを折りたたんで収納することができます。内装には薄く漉き加工を施したヌメ革を使用しています。耐久性と高級感を与えワンランク上の品質を実現しています。

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革は植物タンニン鞣しのヌメ革を使用。使い込む事で色艶を増していきますので、深みのある雰囲気を醸し出し革のエイジング（経年変化）をお楽しみ頂けます。

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◆サイズ（開いた状態）

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縦：約7cm、横：約15cm、厚み：約2cm

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◆カラー: 濃紺

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◆在庫のある場合を除き、受注製作となります。入金から発送までのお日にちはプロフィール欄でご確認またはお問い合わせお願いいたします。

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＜革素材のご使用上のご注意＞

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・天然素材である革には、箇所によって原皮の段階でもつ傷跡、血筋跡がございます。

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・使用する部位の違いにより、表面のキメ密度の違いや染料の色ムラもございます。

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・均一なものはなく、ひとつひとつ表情が違います。革本来の特徴としてご理解お願い致します。

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・実物と写真の色味に、違いが生じる場合がございますので、ご了承ください。

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他にも多数出品しておりますのでよろしければご覧ください。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ヌメ革でお仕立てした馬蹄型コインケース。手縫いでしか制作できない構造になり駒合わせ縫いという特殊縫い方で作られており技術と時間を要するため市場ではなかなか出まわらない形のコインケースとなり市販されている製品は高価な物も多い馬蹄型コインケース 。馬の蹄の下に打ち付ける蹄鉄「馬蹄」は欧州で魔除けや幸せを受け止め満たしてくれると伝承されその特徴的な美しいU字のフォルムと相まって愛好家も多いです。ポケット部分には札やレシートなどを折りたたんで収納することができます。内装には薄く漉き加工を施したヌメ革を使用しています。耐久性と高級感を与えワンランク上の品質を実現しています。革は植物タンニン鞣しのヌメ革を使用。使い込む事で色艶を増していきますので、深みのある雰囲気を醸し出し革のエイジング（経年変化）をお楽しみ頂けます。◆サイズ（開いた状態）縦：約7cm、横：約15cm、厚み：約2cm◆カラー: 濃紺◆在庫のある場合を除き、受注製作となります。入金から発送までのお日にちはプロフィール欄でご確認またはお問い合わせお願いいたします。＜革素材のご使用上のご注意＞ ・天然素材である革には、箇所によって原皮の段階でもつ傷跡、血筋跡がございます。・使用する部位の違いにより、表面のキメ密度の違いや染料の色ムラもございます。・均一なものはなく、ひとつひとつ表情が違います。革本来の特徴としてご理解お願い致します。・実物と写真の色味に、違いが生じる場合がございますので、ご了承ください。他にも多数出品しておりますのでよろしければご覧ください。#harmoniedusoir_leather#hamoniedusoir_馬蹄型コインケース#harmoniedusoir_ヌメ革

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