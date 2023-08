BIG MAXのドライライトキャディバッグ!

大口径で超軽量

撥水仕様の優れ物です。

梅雨時のゴルフに力を発揮します。

状態は雨の日に一度だけ使用、とても良い状態です^_^

フードカバー有り

内口径…約26cm

重量…約2.2kg

種類···キャディバッグ

性別···メンズ

キャディバッグの口枠···6分割

キャディバッグのタイプ···カートタイプ

傷など含めて画像を拡大してご確認ください。

キャディバッグ(ゴルフバッグ)は出品前、発送前にも検品や状態チェックを行っておりますが、中古品ですので必ず劣化がありますのでご理解の上ご購入ください。

毎週何百と買付けをして販売をしておりますので、個々に使用頻度、年式などはお答え出来ません。

全てにおいて傷や汚れはありますので、神経質な方はご遠慮ください。

悪い所を隠すような事はありませんが、到着して破損や不具合などありましたら、必ず評価をされる前にお知らせ下さい。返金やキャンセルなども速やかに対応させていただきます。

ただし、保証は到着時のみです。到着した時点での不具合は対応させていただきます。

中古品ということをご理解の上、ご購入をお願いいたします。

個々にエアーパッキンでくるんで発送致しますので予めご了承下さい。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

