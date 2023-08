１着でも送料無料 新品 福山雅治着用 amp japan クロス リング 20号 美女か野獣 リング

ドラマ【美女か野獣】で福山雅治さん着用の

ドラマ【美女か野獣】で福山雅治さん着用のamp japan(アンプジャパン)クロスリングです。シルバー925,真鍮サイズ 20号新品未使用4mmと6mmの2つのテクスチャーリングをひとつにし、センターに突き出るようにブラスのクロスを貼り付けたクラシックリング。ドラマ「美女か野獣」で福山雅治さんが着用されました。ハンマーで叩き槌目をつけて締められた完全なるハンドメイドアイテムです。燻しのきいたシルバーとブラスのコントラストが目を惹き、アンティークな雰囲気が指元を飾ってくれます。内側は滑らかに磨かれているので指入れもよく、幅広リングながらストレスを感じさせない着け心地です。【商品詳細】[素材]シルバー925,ブラス[付属品]BOX,取り扱い説明書[サイズ]20号縦幅 10.2mm厚み 2~4mm#ampjapan #アンプジャパン #福山雅治 #美女か野獣#gothictokyo #ゴシックトウキョウ #ring #cross #リング#ハンドメイド #bz #稲葉浩志 #エヌハリウッド #ポールスミス#チバユウスケ #thebirthday #ミッシェルガンエレファント#ルードギャラリー #ケルトアンドコブラ #sosfp #シンパシーオブソウル#ライオンハート #ガルニ #ディールデザイン #bwl #鷲見太郎 #ウイングロック #ケンキクチ #アリゾナ #ファーストアローズ

