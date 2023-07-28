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【正規品】 511 LEVI'S スキニーパンツ ブラック/U125 ジーンズ デニム/ジーンズ

商品の説明

□商品説明
リーバイス501 66前期　16刻印　出品者 177センチ（71キロ）着用
LEVI'S premium リーバイス 511 スキニーパンツ ジーンズ ビッグE 白タブ 黒 ブラック 古着 vintage ビンテージ ヴィンテージ
リーバイス 517 ブーツカット デニムパンツ Levi's #

PolarSkate BigboyJeans dark blue
□素材
Gallery Dept. LA Flare Timmy 32

ディースクエアード クールガイ ダメージ ウォッシュ加工 テーパードデニムパンツ
コットン 98%
90's Levi's501 先染めブラック　66前期　BIGE アメカジ
ポリウレタン 2%
TRUE RELIGION BILLY BIG T 貴重メンズデニム　32インチ

201XXリーバイス　バレンシア製201xx 古着 オールド ヴィンテージ
□ブランド : LEVI'S
neon sign Wide Denim Slacks

RON HERMAN ロンハーマン RHC USA製 セルビッチ デニム
□サイズ：w30 l32
リーバイス シルバータブ USA製 ブーツカット 90’s W31 7070

ネイバーフッド　デニムパンツ　ダブルタップス　チャレンジャー
□実寸（背面計測/平置き計測/ウエスト×2）
美品　LEVI'S VINTAGECLOTHING 55501 DENIM 32

ポーラーbigboy sサイズ
ウエスト : 40
levis 501 white oak w32
股上 : 25
DIESEL Ｗ２８ ジョグ デニム KROOLEY JOGG 0670M
ワタリ幅 : 27
希少【70s】Levi's 646 USA製 66後期 ベルボトム オレンジタブ
股下 : 75
新品未使用　FENDI フェンディ☆31/34 ブラックデニム　パンツ　ジーンズ
裾幅 : 18
NEIGHBORHOOD SAVAGE DENIM DP BASIC PANTS

80's■Wrangler■13MWZ vintage ネーム入りジーンズW35

ドルチェ&ガッバーナデニム。ラファエル着用モデル
※実寸は平置きで計測しているため、多少の誤差はご了承ください。
未使用 アルマーニエクスチェンジ イタリア製ジーンズ デニム 濃紺 W31 M
※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認くださいますようお願いします。
WareHouse 1000 1001xx ウエアハウス旧タグ501XXモデル
※普段着用している衣類の実寸サイズと比較してください。サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。
Dime Classic Denim Pants

レア！Lee 505 クラッシュ加工 w31 日本製 片方赤耳
□状態： B
80s USA製 リーバイス ハチマル 501 デニム 刻印546 W33 古着

00's EDGE デストロイ　ギミックパンツ　zip y2k old
S 新品・タグ付き
70's vintage アーカイブ　フレアデニム　グランジ　y2k パンク
A 未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。
ディースクエアード　デニム　DSQUARED2
B 多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。
JUNYA WATANABE MAN 05SSデニムパラシュートパンツ
C 特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ないかと思われます。
KOOLS INCORPORATED バギーパンツ MADE IN USA
D 状態が悪く使用感の強いお品となっております。
We are replay リプレイ メンズ デニム ジーンズ パンツ
E ジャンク品or難あり品
60s levis 501xx最終か501-501ダブルネーム

【美品】DSQUARED2 2020ss ジーンズ ダメージ＆リペア加工 46
着画モデル(掲載時)
JohnLawrenceSullivan バイカラーデニム(19aw)
メンズ 170cm 54kg
Nudie Jeans ヌーディー ジーンズ TAPE TED ダメージ デニム
着画のないものは着画をお断りしておりますのでご了承お願いいたします。
RRL デニム ベイカーパンツ 週末値下げ

『R.S様 専用』soshiotsuki Crashed Denim Pants
・即購入歓迎
バレンシアガ　ホワイトジーンズ　ホワイトデニム

マインデニム スーパースリム ブラック
他にも 70s80s90sのワイドスラックス テーパードパンツ カーゴパンツ ミリタリージャケット ストライプシャツ やトレンドのY2K 00s らしいローライズ フレアデニム ジップやダメージ スタッズ ギミックが効いたトップス ジャケット パンツ デニム ジーンズなどかなり幅広いジャンルの中から厳選されたアイテムを取り扱っております。下の商品ページの方に飛んで是非ご覧くださいませ。
極美品‼️W３４DIESELストレッチ【SLEENKER】SLIM SKINNY

コロナ　ファティーグスラックス　デニムスラックス　M
#vintageclothingwang

ベンデイビス HEY GIRL DENIM 5YRSヘイガールデニム サイズ32

商品の情報

商品のサイズL
ブランドリーバイス
商品の状態目立った傷や汚れなし

AMIRI size32

極美品✨AMIRI アミリ W29 サイドライン スキニーパンツ クラッシュ 黒

DIESEL ディーゼル デニム カーゴ ワイドデニム W30 L32

リーバイス シルバータブ ルーズデニム Levi's Silver Tab#

【COSMO】コスモ　70s　ベルボトム　フレアデニム　ビッグベル アメカジ

送料無料 バンソン ジーンズ SP-B-26 30インチ ドクロ スカル メンズ

リーバイス502XXヴィンテージ復刻 W34 Levi’s ジーンズ AS59

♦︎D&G♦︎♦︎ドルガバ♦︎ローライズデニム♦︎
□商品説明LEVI'S premium リーバイス 511 スキニーパンツ ジーンズ ビッグE 白タブ 黒 ブラック 古着 vintage ビンテージ ヴィンテージ□素材コットン 98%ポリウレタン 2%□ブランド : LEVI'S□サイズ：w30 l32□実寸（背面計測/平置き計測/ウエスト×2）ウエスト : 40股上 : 25ワタリ幅 : 27股下 : 75裾幅 : 18※実寸は平置きで計測しているため、多少の誤差はご了承ください。 ※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認くださいますようお願いします。 ※普段着用している衣類の実寸サイズと比較してください。サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。 □状態： BS 新品・タグ付き A 未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。 B 多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。 C 特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ないかと思われます。 D 状態が悪く使用感の強いお品となっております。 E ジャンク品or難あり品 着画モデル(掲載時)メンズ 170cm 54kg着画のないものは着画をお断りしておりますのでご了承お願いいたします。・即購入歓迎他にも 70s80s90sのワイドスラックス テーパードパンツ カーゴパンツ ミリタリージャケット ストライプシャツ やトレンドのY2K 00s らしいローライズ フレアデニム ジップやダメージ スタッズ ギミックが効いたトップス ジャケット パンツ デニム ジーンズなどかなり幅広いジャンルの中から厳選されたアイテムを取り扱っております。下の商品ページの方に飛んで是非ご覧くださいませ。#vintageclothingwang

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商品のサイズL
ブランドリーバイス
商品の状態目立った傷や汚れなし

【正規品】 511 LEVI'S スキニーパンツ ブラック/U125 ジーンズ デニム/ジーンズ

27分钟前

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リーバイス Levi's 511 スリムフィット スキニ―デニム ジーンズ

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再入荷★USA企画★LEVI'S 511(リーバイス511) SKINNY JEANS BLACK STRETCH / スキニージーンズ ブラックストレッチ

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リーバイス511 ブラック Levis Skinny Pants

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