★激レア Christian Louboutin ストラス★

【正規品】

言わずと知れたクリスチャンルブタンの名作ルイススワロです。

こちらはスワロフスキーだけでも豪華なのですが、通常レザー部分も銀糸を縫い込んだグリット生地を使用していて輝きに驚きます。 もともと日本に少数限定モデルになり、非常にレアです。

カラー:ライトブルー×シルバー

サイズ:表記41 1/2

アウトソール:29.0cm

状 態:美品

素 材:グリット生地×オールスワロ

付属品:ボックス、保存袋、替え紐

定 価:¥399,000

購入先:クリスチャンルブタン大丸心斎橋店

ルブタンの中で最高峰に高額でもっとも高価なSTRASSスニーカーです。 昼夜問わずに輝きますが、特に夜間はライトに照らされて宝石のようです。 すれ違う人の目を惹き、着用している人の優越感を感じさせれます。 目立ちたい方には本当にお勧めの商品です。 シルバーのグリット生地に光の加減で違った色にキラキラするスワロフスキーが装飾されています。 ラグジュアリー感の漂う、ルブタンの中でも最上級クラスの高額商品。 ルブタンのスニーカーは数が非常に少ないので人気サイズは中古品でもなかなか出回りません。 特にスワロフスキーのスニーカーは状態の良いもので人気サイズの物は本当に希少です。 特に目立つこちらのカラーはインパクトがあり、周りの目を引き付けます。 今後もなかなか出ない商品になると思われます。 金額も年々上がっており、中々手が出にくい状態となっております。

商品は全て正規品、本物です。

偽物は扱っておりません。

ボックスは別モデルの物を御付け致します。

この機会に是非どうぞ。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

