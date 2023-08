【商品】

【特徴】

立体感のある豪華で美しい刺繍がインパクトのあるデザイン

それでいて白黒のモノトーンカラーで落ち着きもあり非常に上品です

本当に素敵なワンピースです

【サイズ】XL

身幅43

着丈122

肩幅35.5

【状態】

大きなダメージなく全体的に良品ですが、中古品ということをご了承下さい

素材表示のタグが見当たらず、洗濯表示、素材が分かりません

【その他】

他にも多数、バッグ、洋服、ブランド品、お得に出品中です

同梱できます

不明点はご質問ください。

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

