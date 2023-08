DESCENTEのイージーセットアップとスタンドカラージャケット3点セットです。

ポリエステルベースでオフィスカジュアルに適したアイテムかつ普段使いもおすすめです!バラバラでの着用ももちろん、メンテナンスも自宅での選択が可能な点もナイスなアイテム!

パンツはベルトループがありませんが、ポケットの中に付属しているドローコードでウエスト調整ができるので、手軽な調整が可能!

これからの時期はもちろん、秋冬の肌寒い時期にはインナーダウンなど仕込んでの着用もオススメ!

別で販売しているスタンドカラーのジャケットともそっくりな生地感なので正直、3ピースのセットアップが組めます。合わせて購入希望の方は、3点合わせて14,500円でご案内させて頂きますので、コメントにてお知らせください。

ゴルフに最適アイテムです!

会場入りする際は、ジャケットセットアップで入場し、パンツはそのままジャケットを当該商品のスタンドカラージャケットに変えるだけですぐプレー可能!!伸縮性が抜群だからこそ可能なことであり、帰宅すればそのまま洗濯機へ放り込むだけ!

テーラードジャケットは、手洗いで!

ダイワピアなどのルーズなセットアップのように

#DESCENTEALLTERRAIN

#デサントオルテライン

#DESCENTEPAUSE

#デサントポーズ

#クレアス

#水沢ダウン

#マウンテニア

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋

GRAPHPAPER

HENDER SCHEME

KAPTAIN SUNSHINE

KOLOR

LE エルイー L'ECHOPPE

LOOPWHEELER

NAME.

NANAMICA NEEDLES

NEPENTHES

N.HOOLYWOOD

NONNATIVE

SACAI

SEE SEE

SO NAKAMEGURO

SOUTH2 WEST8

STEIN

TEATORA

THE NORTH FACE PURPLE LABEL

UNIVERSAL PRODUCTS

UNUSED

URU

WILD THINGS

WTAPS

YAECA

YOKE

YSTRDYSTMRRW

ニューバランス

1LDK

スタイリスト私物

エンノイ

ennoy

ジョウンド

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド デサントオルテライン 商品の状態 未使用に近い

DESCENTEのイージーセットアップとスタンドカラージャケット3点セットです。ポリエステルベースでオフィスカジュアルに適したアイテムかつ普段使いもおすすめです!バラバラでの着用ももちろん、メンテナンスも自宅での選択が可能な点もナイスなアイテム!パンツはベルトループがありませんが、ポケットの中に付属しているドローコードでウエスト調整ができるので、手軽な調整が可能!これからの時期はもちろん、秋冬の肌寒い時期にはインナーダウンなど仕込んでの着用もオススメ!別で販売しているスタンドカラーのジャケットともそっくりな生地感なので正直、3ピースのセットアップが組めます。合わせて購入希望の方は、3点合わせて14,500円でご案内させて頂きますので、コメントにてお知らせください。ゴルフに最適アイテムです!会場入りする際は、ジャケットセットアップで入場し、パンツはそのままジャケットを当該商品のスタンドカラージャケットに変えるだけですぐプレー可能!!伸縮性が抜群だからこそ可能なことであり、帰宅すればそのまま洗濯機へ放り込むだけ!テーラードジャケットは、手洗いで!ダイワピアなどのルーズなセットアップのように#DESCENTEALLTERRAIN#デサントオルテライン#DESCENTEPAUSE#デサントポーズ#クレアス#水沢ダウン#マウンテニアカラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋

