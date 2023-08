Nike SB Dunk Low Pro "Black/White-Black-Gum Light Brown"ナイキ SB ダンク ロー プロ "ブラック/ホワイト-ブラック-ガム ライトブラウン"

サイズ 28.5センチ

商品状態:新品未使用

MORTAR 購入品です。

個人情報を切り抜いた領収書もお付け出来ます。

必要ならおっしゃって下さい,

※正規品・新品未使用です。

届いた時から箱に痛みあります。(写真9枚目)

ご了承の上ご購入下さい。

ペット、喫煙者いません。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm 商品の状態 新品、未使用

