驚きの価格 BirdsFes ヴィンテージ Hitchcock 映画 Tシャツ ムービー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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80sHitchcockBirdsFestivalのTシャツになります。カラーがホワイトですので経年に伴う薄い汚れなどございますが目立つダメージは無くコンディションは良いと思います。肩幅 46cm身幅 49cm着丈 70cmanthraxiron maidenalice in chainsvenomexodusoverkillcarcasskreatorsoundgardenslayersepulturasodomdark angeldeathtestamentdestructionnapalm deathpanterapossessedbolt throwermetallicamegadethmotorheaddead kennedysbadbrainssonic youthagnostic frontcircle jerkspoison ideagang greenaccusedcro magscrumbsuckerssuicidal tendenciesseptic deathsex pistolsthe clashpowellsantacruzzorlacthrasherpusheddogtownoldskateRap teeRUN DMCrap teehiphopdef jamdeathlawビースティボーイズ2パックスヌープドッグパウエルゾーラックサンタクルーズスラッシャードッグタウンパスヘッドオールドスケート
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