○状態

特に目立つような傷汚れはなく美品です!

※あくまでもused品にて状態に関しては写真での確認お願いします。

○収納

・内側

ファスナー付きポケット/多機能ポケット

ファスナー開閉/裏地付き

・外側

ファスナー付きポケット

調整可能ストラップ/スピード クリップ開閉

○カラー

グレー

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

○購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した鑑定済みの正規品です。

☆*:.。. ☆.。.:*☆*:.。.☆ .。.:*☆

他にもお洋服・バッグなどの商品を多数出品しております♡

#COCOのレディースファッション部屋

#COCOのメンズファッション部屋

是非ご覧ください٩(ˊᗜˋ*)و♡♡♡

☆*:.。.☆ .。.:*☆*:.。.☆ .。.:*☆

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆お値下げコメントは具体的な価格のご提示をお願いします♪○ブランドcoach コーチ○アイテム71185 トンプソン デイパック ボディバッグ スリングバッグ 斜め掛け ショルダー カーフ レザー 本革 シルバー メタル 金具 チャーム付 メンズ レディース ユニセックス 男女兼用 ○サイズタテ33cmヨコ17cmマチ10cmショルダー85cm(最長)平置き実寸。※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。着画はお断りいたします。○状態特に目立つような傷汚れはなく美品です!※あくまでもused品にて状態に関しては写真での確認お願いします。○収納・内側ファスナー付きポケット/多機能ポケットファスナー開閉/裏地付き・外側ファスナー付きポケット調整可能ストラップ/スピード クリップ開閉○カラーグレー※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した鑑定済みの正規品です。☆*:.。. ☆.。.:*☆*:.。.☆ .。.:*☆他にもお洋服・バッグなどの商品を多数出品しております♡ #COCOのレディースファッション部屋 #COCOのメンズファッション部屋是非ご覧ください٩(ˊᗜˋ*)و♡♡♡☆*:.。.☆ .。.:*☆*:.。.☆ .。.:*☆ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。468-67

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

