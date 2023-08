ご覧いただきありがとうございます。

TAMRON 17-28mm F/2.8 Di III RXD

※サイズにFマウントと記載されておりますが、Zマウントです。

商品名:NIKKOR Z 24-70mm f2.8s

※定価:313,500円

2022年12月にヨドバシカメラで新品購入しました。

使用しない時は防湿庫にて保管しております。

素人の私見ですが、レンズに傷や汚れ、曇りはありません。

但し、ボディに微細な擦れ傷があります。動作に支障はありません。

※傷については写真6、7を参照ください。

⚫内容

・本体

・前後キャップ

・説明書

・箱

・レンズフード

・レンズケース(布)

・ARCREST PROTECTION FILTER レンズ保護用 82mm ニコン純正 AR-PF82

→ amazon価格:約12,000円

・Kenko PLフィルター ZX サーキュラーPL 82mm

→ amazon価格:約15,000円

・Kenko レンズフィルター ブラックミスト No.05 82mm

→ amazon価格:約7,000円

⚫注意

・美品ですが、あくまで中古品ということを納得された上でご購入をお願いいたします。

・神経質な方はご購入を御遠慮ください。

・返品はお断りしています。

・値下げ交渉は受け付けません。出品者が商品の相場を考慮しながら値段を変動させます。

・他サイトでも出品しています。売れた場合はこちらの出品を取り下げます。

#Nikon

#ニコン

#zマウント

#ズームレンズ

#Z5

#Z6

#Z7

#Z9

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

