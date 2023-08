【高い素材】 22SS Supreme Small ブラック　L Tee Box Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

■商品説明

商品名:Supreme 22SS Small Box Tee ブラック L

カラー:ブラック

サイズ:Lサイズ

付属品:梱包袋

■商品概要

購入先は、シュプリーム大阪店にて購入致しました。

コンディションは、着用1回(1度洗濯しただけで、使用はしていていない)です。

色違いで、ホワイトカラーも出品しておりますので、よろしければ併せてご覧ください。

■商品価格について

本商品の価格についてですが、価格交渉のコメントはお控え頂きますよう、お願い申し上げます。

売れなければ、次第に値下げを行っていく予定ですので、ご興味頂いた方は、よろしければどうぞご検討くださいませ。

■その他

本商品は新品・未使用品でありますが、素人保管になりますので神経質な方の入札はご遠慮ください。

出来る限り正確にお伝えするように努力していますが、写真と実際の商品が若干光の関係や写真の撮り方などで異なる場合がありますので、ご了承ください。

当方喫煙・香水の使用及びペット等も暮らしておりませんので、その点一切ご心配には及びません。

また、他のアプリでも出品しているので、突然の出品取り止めになることもありますので、その点どうぞご容赦ください。

北海道・沖縄、および一部の地域(山間部や離島など)におきましては、別途送料となる見込みですので、購入前にコメントをお願い申し上げます。

そのほか何かご不明な点がありましたらご入札の前にお気軽にご質問ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

