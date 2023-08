こちらの商品をご覧いただきありがとうございます。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

こちらの商品をご覧いただきありがとうございます。【ブランド名】NIKEナイキ【アイテム名】ACE 83 CLOG Sneakerエース 83 クロッグエース83スニーカー サンダル靴シューズ【商品説明】472899-104【カラー】ブルーホワイトブラック【表記サイズ】27cm27【状態】中古品になります。全体的に多少使用感あります。主観では目立つダメージ、汚れは見当りませんが、多少の使用感はご容赦ください。薄汚れ、使用感ある箇所は画像でご確認ください。(画像6〜10枚目参照)必ず全て画像ご確認ください。あくまで中古品の為、中古品や古着にご理解ある方の購入をお願いしております。自宅保管になりますので、完璧なお品物をお求めの方は購入をお控え下さい。発送について、タイトな梱包になりますので、予めご了承ください。【管理番号】11210202223/2-127

