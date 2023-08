Spick and Span

カラー:ブラウンD

サイズ:36

定価:15,400円

※写真6枚目までは公式サイトからお借りしています。

※7枚目以降が実物です。

2022/12に店頭で購入しました。

2度ほど着用しましたが、着用機会があまりないのでお譲りします。

これからの季節はサンダルで、冬はブーツ合わせで、一年を通してスニーカーでと、季節を問わずに活用いただけるスカートだと思います。

ウエストがゴムのため、楽に着用いただけますが、ウエストゴムが太いので、トップスをインにして綺麗目な感じで着用いただくことも可能です。

コンパクトにたたんで発送します。

お値下げご遠慮ください。

ーーー

【2022A/W】

Spick & Span

こなれ感を出してくれるスカートチュールスカート。

ソフトながらもハリ感のあるチュール素材を贅沢に2重に使用し、ややボリューム感のあるシルエットに仕上げました。

歩く度にふわっと揺れ、重くなりすぎずぬけ感を出してくれます。

甘くなり過ぎない落ち着いたカラー展開で大人っぽく着用できるチュールスカートです。

絶妙な丈感でブーツとの相性も抜群なので、足元のお洒落も楽しめます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スピックアンドスパン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

