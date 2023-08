ランキング2022 2020summerカタログ掲載♡エムズグレイシー♡フィット&フレアニットワンピ ひざ丈ワンピース

ご覧いただきありがとうございます(^^)

ドラッグストアーズ4点セット!!

こちらはm's gracy

フィット&フレア ニットワンピースです。

チェックにリボンが浮かび上がるニットワンピース

M’Sの王道シルエットで、大人可愛く∩^ω^∩

予約時サイズ完売❣

♡カラー ブラック

♡サイズ 42

♡定価 37400円

♡平置きで

身幅約45〜50cm程度

ウエスト切り替え部分約39〜44cm

着丈肩ラインから約98cm

1枚目の画像ウエストの革のベルトは

参考品ですのでついておりません。

新品ではございますが、

一度購入しております❣️

ダメージがないかチェックしておりますが、

元々の縫製や、軽微な部分に関しては対応できません。

\(//∇//)\

返品交換はできませんので、

ご質問があればお気軽にコメントくださいね

╰(*´︶`*)╯♡

ご覧いただきありがとうございます(^^)こちらはm's gracy2020summerカタログ掲載♡フィット&フレア ニットワンピースです。チェックにリボンが浮かび上がるニットワンピースM’Sの王道シルエットで、大人可愛く∩^ω^∩予約時サイズ完売❣♡カラー ブラック♡サイズ 42♡定価 37400円♡平置きで 身幅約45〜50cm程度 ウエスト切り替え部分約39〜44cm 着丈肩ラインから約98cm1枚目の画像ウエストの革のベルトは参考品ですのでついておりません。新品ではございますが、一度購入しております❣️ダメージがないかチェックしておりますが、元々の縫製や、軽微な部分に関しては対応できません。\(//∇//)\返品交換はできませんので、ご質問があればお気軽にコメントくださいね╰(*´︶`*)╯♡

