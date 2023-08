新品で購入し、室内で試着のみ致しました。

PUMA satori (プーマ サトリ)

サイズ感が合わなかった為、履かずに大切に保管しておりました。

試着のみの為、新品未使用で出品させて頂きます。

未使用ですが人手に渡っておりますので神経質な方のご購入はお控えください。

購入後のキャンセル,返品,クレームは一切お断りさせて頂きます。

慎重にご検討頂きます様お願い致します。

品番 M1500SU

カラー オレンジ

サイズ 25cm

Made in England

付属品 箱,替紐

値下げ不可

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

