●商品名

ed hardy by Christian Audigier

エドハーディー バイ クリスチャン オードジェー

タイガー 刺繍 ストライプ

長袖 ジップパーカー フーディ

●ブランド

ed hardy

海外セレブや志村けんなどが愛用していたエドハーディーですが、現在、多くのラッパーやインフルエンサーなどが着用するなどリバイバルブームとなっています。

●サイズ

L

着丈:約71cm

袖丈:約72cm

身幅:約57cm

肩幅:約56cm

素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

●カラー

ダークグレー

●状態

目立った傷や汚れなし。

※古着にご理解のある方のご購入願います。

●季節感

春季、秋季、冬季

●その他、注意事項:

自宅にて保管していました。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

他にもed hardyの商品を多数出品しています。

→ #WAV_edhardy

hysteric glamor hys kinky Chrom hearts vondutch DOLCE&GABANA TRUE RELIGION EVISU YAMAME OLD STUSSY W< 20471120 BEAUTY:BEAST Burberry MCM gucci Christian DIOR prada LOUIS VUITTON x-large unknown PIKO town&country dogtown 黒龍 oakley DIESEL g.o.a bad boy galfy ピコ タウカン ドックタウン オークリー ディーゼル ゴア バッドボーイ ガルフィー Y2K サイバー グランジ 古着 など好きな方にオススメです。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エドハーディー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

