この度は当出品物に興味を抱いていただきありがとうございます。

【商品説明】

《メーカー》マーモット x ジアパートメント

《商品名》 Mammoth Parka Down Jacket Biggie マンモスパーカー ビギー

《サイズ》XXL

着丈 71cm

身幅 73cm

袖丈 67cm

(公式参照)

マンモスダウン といえばというサイズ感の XXL

おすすめです!

《状態》

ほぼ未使用を購入後、室内試着のみ。

非常に綺麗な商品です。

素人目ですが、顕著な傷、汚れは見られません。

コレクション整理のため手放します。

Supreme シュプリーム Undercover Comme des garçon CDG Palace Bape Fragment Adidas Levi’s Carhartt ラルフローレン アメカジ ナイキ などがお好きな方にも!

購入から3時間以内のご入金よろしくお願いします。

出品止めさせていただく場合もありますので、即購入ウェルカムです。

カラー···イエロー

種類···ダウンジャケット(ロング丈)

柄・デザイン···無地/ワンポイント

素材(詰め物)···ダウン

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド マーモット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

