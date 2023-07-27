新作グッ ★値下★WOUTERS&HENDRIX★リーフリングRZ15-4SZ 13号程度 リング

★値下★WOUTERS&HENDRIX★リーフリングRZ15-4SZ 13号程度
断捨離中❥美品❥Ｋ１８エメラルドダイヤフラワーモチーフリング【１１号】
★シャネル CHANEL ★ バニティバッグ ナイロン
・ブランド:WOUTERS&HENDRIX
ファイヤーオパール リング パワーストーン
・商品名:リーフリング
ヴィトン 指輪 ゴールド 金 レッド ストーン ロゴ 石 クリスタル リング ☆
・サイズ：直径(リング内径)：17.0mm （13号程度）
K18 本真珠 リング
・シルバー
LAVER/ラバー GOLD リング☆岩渕紘子 ドゥーズィエム
・価格：38000円
K 18金 ♡シュガーピンク♡ リング 13号
Pt900 0.70ct グラデーション ハーフエタ 天然ダイヤモンド リング
・状態: 新品
最高品質.PT950プラチナのダイヤモンドリング1.0ct 94
※金属のため、クスミがある場合がございますので、
【HERMES】エルメス ヘラクレスリング
その際は、金属磨きでメンテナンスおねがいします。
ツイストリング K18 指輪シンプル ウェーブ 地金リング
※箱付(箱に汚れがある場合があり)
ティファニー Tiffany リング
材質···シルバー
【くるみ様専用ページ】ペーパーチェーンリング15号
商品の情報
|ブランド
|ウッターズアンドヘンドリックス
|商品の状態
|新品、未使用
ティファニー ナローリング 15号 指輪 Tiffany ナロー 1837 美品
エタンセル ドゥ カルティエ リング 47
★値下★WOUTERS&HENDRIX★リーフリングRZ15-4SZ 13号程度・ブランド:WOUTERS&HENDRIX・商品名:リーフリング・サイズ：直径(リング内径)：17.0mm （13号程度）・シルバー・価格：38000円・状態: 新品 ※金属のため、クスミがある場合がございますので、 その際は、金属磨きでメンテナンスおねがいします。 ※箱付(箱に汚れがある場合があり)材質···シルバー
商品の情報
|ブランド
|ウッターズアンドヘンドリックス
|商品の状態
|新品、未使用