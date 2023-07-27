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新作グッ ★値下★WOUTERS&HENDRIX★リーフリングRZ15-4SZ 13号程度 リング

商品の説明

★値下★WOUTERS&HENDRIX★リーフリングRZ15-4SZ 13号程度
断捨離中❥美品❥Ｋ１８エメラルドダイヤフラワーモチーフリング【１１号】

★シャネル CHANEL ★ バニティバッグ ナイロン
・ブランド:WOUTERS&HENDRIX
ファイヤーオパール　リング　パワーストーン
・商品名:リーフリング
ヴィトン　指輪　ゴールド　金　レッド　ストーン　ロゴ　石　クリスタル　リング　☆
・サイズ：直径(リング内径)：17.0mm （13号程度）
K18 本真珠 リング
・シルバー
LAVER/ラバー　GOLD リング☆岩渕紘子　ドゥーズィエム
・価格：38000円
K 18金 ♡シュガーピンク♡ リング　13号

Pt900 0.70ct グラデーション ハーフエタ 天然ダイヤモンド リング
・状態: 新品
最高品質.PT950プラチナのダイヤモンドリング1.0ct 94
 ※金属のため、クスミがある場合がございますので、
【HERMES】エルメス　ヘラクレスリング
  その際は、金属磨きでメンテナンスおねがいします。
ツイストリング K18 指輪シンプル ウェーブ 地金リング
 ※箱付(箱に汚れがある場合があり)
ティファニー Tiffany リング
材質···シルバー

【くるみ様専用ページ】ペーパーチェーンリング15号

商品の情報

ブランドウッターズアンドヘンドリックス
商品の状態新品、未使用

ティファニー　ナローリング　15号　指輪　Tiffany ナロー　1837 美品

エタンセル ドゥ カルティエ リング 47
★値下★WOUTERS&HENDRIX★リーフリングRZ15-4SZ 13号程度・ブランド:WOUTERS&HENDRIX・商品名:リーフリング・サイズ：直径(リング内径)：17.0mm （13号程度）・シルバー・価格：38000円・状態: 新品 ※金属のため、クスミがある場合がございますので、  その際は、金属磨きでメンテナンスおねがいします。 ※箱付(箱に汚れがある場合があり)材質···シルバー

商品の情報

ブランドウッターズアンドヘンドリックス
商品の状態新品、未使用

新作グッ ★値下★WOUTERS&HENDRIX★リーフリングRZ15-4SZ 13号程度 リング

25分钟前

新作グッ ★値下★WOUTERS&HENDRIX★リーフリングRZ15-4SZ 13号程度 リング

¥11,800 ¥10,030

(税込) 送料込み
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b603f57

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b603f57
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★WOUTERS&HENDRIX★90リングRZ15-4V 13号程度 | フリマアプリ ラクマ

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3年保証』 ☆値下☆WOUTERS&HENDRIX☆リーフリングRZ15-4SZ 13号程度

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H.P.FRANCE - ☆WOUTERS&HENDRIX☆リーフリングRZ15-2V 8-9号程度の

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Wouters ＆ Hendrix | H.P.FRANCE公式サイト

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