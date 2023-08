▼サイズ/寸法 (cm):

ウエスト:67~73 股上:28 股下:74 太もも:28 裾幅:13

S

ウエスト:70~76 股上:28 股下:72 太もも:29 裾幅:13.5

M

ウエスト:76~82 股上:29 股下:74 太もも:30 裾幅:14

L

ウエスト:82~88 股上:29 股下:76 太もも:31 裾幅:14.5

XL

ウエスト:88~94 股上:31 股下:78 太もも:32 裾幅:15

※¥11800で150(ジュニアサイズ)~XLまでのサイズと、色違いで白か黒もご用意出来ます。

希望サイズと色をお伝えください。

※プラス¥1000で

上記以外のXXLでも対応させて頂きます。

また同柄プリントで

S~XL半袖Tシャツの白、黒

→¥6800

XXL~5XL半袖Tシャツの白、黒

→¥7800

XS〜XLロンTの白、黒

→¥8800

XXL~4XLロンTの白、黒

→¥9800

XS~XL被りパーカーの白、グレー、黒

→¥10800

XS~XLジップアップパーカーの白、グレー、黒

XXL被りパーカーの白、グレー、黒

→¥11800

XXLジップアップパーカー白、グレー、黒

XXXL被りパーカーの白、グレー、黒

→¥12800

XXXLジップアップパーカー白、グレー、黒

→¥13800

更に上記のスウェットパンツ以外は、各価格に+¥2000でTシャツとロンTは白のみ、パーカーは白、グレー、黒のプリントサイズアップで迫力のビッグプリントもご用意出来ます。

その他ご希望やご不明な点がごさいましたらお気軽にお問い合わせください。

※一時的に欠品するサイズがございますので、ご購入前にご希望の色とサイズの在庫をお問い合わせください。

※着用画像は170㎝、60kgの男性モデルがMを程よいゆったりサイズで穿いています。

※一時的に欠品するサイズがございますので、ご入札前にご希望のサイズと色の在庫をお問い合わせください。

※男女問わずユニセックスで穿いて頂けます。

▼特徴 :

世界的に有名な社会風刺的グラフィティアーティストとして知られるイギリスの覆面芸術家、Banksy(バンクシー)のグラフィティデザイン。

▼素材:

コットン 100%

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

