【ブランド】

G.T.A

ジーティーアー

【生産国】

MADE IN ITALY

イタリア製

【素材】

100%綿

【参考定価】

¥38,000程度

【サイズ】

表記:46

【実寸】

ウエスト:79

総丈:90.5

股下:69.5

渡幅:30.5

膝幅:20

裾幅:18.5

【型】

【カラー】

レッド

【説明】

状態の良いジーディーアーのコットン100%のパンツ。一般的な生地の厚みで、ガシガシ履いていただくのがこのパンツの魅力ではないでしょうか?イタリアンパンツで美シルエットながらも、コットン100%の利点を活かし履き込む中でしっかりと味を出していけるアイテムです。綺麗目にもカジュアルと振り幅の効くアイテムで幅広いコーディネートに合わせていただけます。

【G.T.A/ジーティーアー】

1955年、イタリアのセルバッツァーノで設立した、パンツ専門のファクトリーブランド。美脚・美尻・脚長の抜群のシルエットと、極上の履き心地に定評があります。1999年にオリジナルブランド「GTA」をスタート。生産工場をイタリア国外に置き、ロープライスながらもハイクオリティなパンツ生み出しております。50年以上の歴史が刻まれた進化するクラシックスタイルは、世界中の人々を魅了し続けています。

【関連ブランド】

C+ シープラス/チープラス BERWICH ベルウィッチ

entre amis アンドレアミ G.T.A GTA ジーティーアー

GERMANO ジェルマーノ

giab's ARCHIVIO ジャブス アルキヴィオ

JACOB COHEN ヤコブ コーエン MABITEX マビテックス

PT01 PTゼロウーノ PT05 PTゼロチンクエ

SIVIGLIA シビリア

【検索】

#TJT_GTA

#TJT_イタリアパンツ

#TJT_イタリア

他にも多数出品しております。

宜しければご覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジーティーアー 商品の状態 未使用に近い

