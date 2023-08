偉大な 【超希少】60s AliiLole アロハシャツ　ハワイ製　sunsurf 希少 シャツ

◎特徴

こちら60年代にかけてのAlii Loleから、「ビンテージアロハシャツ」になります。

有名アロハシャツブランドの「sun surf」も復刻しているブランドになります。

着る服というよりは芸術的な側面の方が大きいと言っても過言ではありません。

デザイン・生地感ともに唯一無二で、今後同じデザインを見る機会はないでしょう。

【以下引用】

キロハナ・ディストリビューターズは1952年に創業。

キロハナはハワイの老舗高級店「マキナニー」と「リバティハウス」といった高級店で販売される高級ブランドです。

「Alii Lole」はキロハナの中でも最上位ブランドで、現存数が極めて少なく超希少です。

⚠︎可能な範囲で画像に掲載しますが、古着につき多少の使用感・汚れの見落とし等がある場合がございますのでご理解の上ご検討ください。

◎サイズ

肩幅 約43cm

身幅 約54cm

袖丈 約23cm

着丈 約68cm

フォロー割も是非ご利用くださいませ。

その他

何か質問等ありましたらお気軽にお申し付けください。よろしくお願い致します

カラー···グリーン

袖丈···半袖

柄・デザイン···花柄

襟···オープンカラー

素材···コットン

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サンサーフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

