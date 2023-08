お気に入りの ルイヴィトン 超お買い得 メンズ スニーカー 靴 シューズ スニーカー

ルイヴィトンのシューズでカラーは黒です。数回使用したのみですので美品です。

サイドにルイヴィトンのロゴが抜いてあるシンプルにカッコいいデザインのシューズです。

靴

●サイズ:

26~27位

●付属品:なし

箱なし

●その他、注意事項:

大きな傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理ご購入をお願いします。

購入後の返品はなしでお願いします。

ルイヴィトン PRADA ブランド

GUCCI COACH ボッテガ・ヴェネタ

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

