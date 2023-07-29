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【半額】 スピーノイドボーンテクニック ＳＢＴ　DVD その他

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スピーノイドボーンテクニック ＳＢＴ　DVD
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美品ですが中古品扱いとなりますので品質に過剰なこだわりのある方、神経質な方はご遠慮願います

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商品の状態目立った傷や汚れなし
スピーノイドボーンテクニック ＳＢＴ　DVDDISC1 自己紹介 ALL-around Curer(全対応型施術家) スピーノイドボーンテクニック(SBT) 蝶形骨に関しての解説 Physical Factorについて SBT療法システムDISC2 SBT MONITOR SBTの種類と解説 ①BTS→蝶鱗縫合 ②BTO→後頭乳突縫合 ③BTOS→蝶後頭軟骨結合 SBTの注意点 SBT MONITOR・臨床DISC3 フルヤが実際に教えてもらいました 施術前検査 頭蓋圧のチェック BTS＜脳・側頭骨・蝶形骨＞→蝶鱗縫合 BTO＜脳・側頭骨・後頭骨＞→後頭乳突縫合 BTOS＜脳・側頭骨・後頭骨・蝶形骨＞→蝶後頭軟骨結合 施術後検査 頭蓋圧のチェック、BTS・BTO・BTOSにてチェック SBT 耳の問題へのアプローチ SBTテキスト１冊APテクニック実践DVDDISC1　APテクニック理論　APテクニック見立てDISC2　APテクニック施術方法テキスト１冊美品ですが中古品扱いとなりますので品質に過剰なこだわりのある方、神経質な方はご遠慮願います

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