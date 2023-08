エンブロイダリードレス

品番 FWFO182542

price ¥37,800(税込)

color BLK

size 0

FRAY I.Dオリジナル刺繍が魅力のドレス

グラデーションのエンブロイダリーが華やかな

ワンピース。透け感のあるレースの上に、

ひとつひとつ丁寧に施されたオリジナル刺繍が

見事な逸品です。襟ぐり部分と、フロントの

縦ラインに、光沢感あるサテンパイピングを

あしらいシルエットにメリハリをもたせました。

新品未使用タグ付❤︎

石原さとみさん・田中みな実さんはじめ、

芸能人の方もよく愛用されてるブランドです。

ドラマ、雑誌などにも多数掲載❤︎

デート

パーティ

結婚式

二次会

フォーマル

オケージョン

通勤

OL

クリスマス

セルフォード.イエナお好きな方にも❤︎

®️

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フレイアイディー 商品の状態 新品、未使用

エンブロイダリードレス品番 FWFO182542price ¥37,800(税込)color BLKsize 0FRAY I.Dオリジナル刺繍が魅力のドレスグラデーションのエンブロイダリーが華やかなワンピース。透け感のあるレースの上に、ひとつひとつ丁寧に施されたオリジナル刺繍が見事な逸品です。襟ぐり部分と、フロントの縦ラインに、光沢感あるサテンパイピングをあしらいシルエットにメリハリをもたせました。新品未使用タグ付❤︎石原さとみさん・田中みな実さんはじめ、芸能人の方もよく愛用されてるブランドです。ドラマ、雑誌などにも多数掲載❤︎デートパーティ結婚式二次会フォーマルオケージョン通勤OLクリスマスセルフォード.イエナお好きな方にも❤︎®️

