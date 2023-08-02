注目のブランド 本人不在の誕生日会で使える　うちわ文字オーダー お誕生日プレート アイドル

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Stray Kids スキズ ハイタッチ ハイタ ハイタッチ券 ハン

本人不在の誕生日会で使える﻿

リサ直筆サイン入り2Lサイズ写真…Lisa…BLACKPINK ⓾

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7月7日まで【いいね不要】さま専用ページ オーダー 名前 うちわ 文字 連結

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straykids ポガリ フィリックス skzoo 人形 チェジュ

※デザインの盗用はおやめ下さい。﻿

舞台 FROGS 再演 DVD パンフレット



乃木坂46 川﨑桜 直筆サイン 生写真 スペシャル衣装35

☆黒グリッターが廃盤となってしまった為取り扱いがございません(><)

ネームボード オーダー ハングル 受付中！

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King＆Prince LIVEDVD 2018初回限定盤

内側から順に﻿

霜花様専用ページ

文字→縁1→縁2→縁3です﻿

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つまり縁3が1番外枠！！！﻿

韓国のスターのポスター、サイン入り

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Aぇ!group ちびぬい 佐野晶哉

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Aぇgroup 小島健 ちびぬい 団扇 アクスタ

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BTS「Butter」”チェキ”「instax mini 11（本体＋フィルム）

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Stray Kids MANIAC 京セラ 会場限定 ランダム トレカ スキズ

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BTS◎JIN直筆サイン入り◎生写真

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BTS アクリルキーホルダー アクキー シュガ SUGA ユンギ B

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KM様 オーダー依頼用写真イメージ

②2段目文字(祝♡22さい)﻿

NMB48 渋谷凪咲 生写真 まとめ売り ⑤

③文字色（赤）

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④縁1の色(白or黒)﻿

バラ売り可 ORβIT ペンライト

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MeseMoa.二番煎じ 聖誕チェキ

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ホロライブ 6期生 鷹嶺ルイ活動1周年記念フルセット

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ジャニーズWESTケーブルアクセサリー7人セット

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なにわ男子 大橋和也 公式写真 2018-2021 デビュー前 まとめ売り

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防弾少年団 BTS FC 継続特典 トレカ フォトカード ジョングク jk

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本人不在の誕生日会で使える うちわ文字オーダー お誕生日プレート

♡は☆に変更することも可能です。﻿

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♡はピンク、☆は黄色となります。色指定は承っておりません。

【専用出品】キスマイグッズ一式

また、例文(♡しょうくん♡祝♡22さい)以外の文も作成可能です〇﻿

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※1行目は9文字以上からAコース＋150円/1文字、Bコース＋300円/1文字

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購入後のキャンセル、クレーム等には対応致しかねますのでご了承ください。﻿

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

前垢にてオーダー件数400超え!!本人不在の誕生日会で使える﻿お誕生日プレート作成しております♡﻿﻿※デザインの盗用はおやめ下さい。﻿☆黒グリッターが廃盤となってしまった為取り扱いがございません(><)﻿内側から順に﻿文字→縁1→縁2→縁3です﻿つまり縁3が1番外枠！！！﻿﻿Aコース﻿文字 グリッター﻿縁1、2 カッティングシート﻿縁3 画用紙一律2500円﻿﻿Bコース﻿文字 グリッター﻿縁1、2 カッティングシート﻿縁3 グリッター﻿一律3000円﻿﻿コメント欄にて※()は例﻿﻿①1段目文字(♡しょうくん♡) ﻿②2段目文字(祝♡22さい)﻿③文字色（赤）④縁1の色(白or黒)﻿⑤縁2の色(白or黒)﻿⑥縁3の色(黄色)﻿⑦AコースorBコース(A)﻿⑧使用日﻿をお伝えください！﻿﻿♡は☆に変更することも可能です。﻿♡はピンク、☆は黄色となります。色指定は承っておりません。また、例文(♡しょうくん♡祝♡22さい)以外の文も作成可能です〇﻿※1行目は9文字以上からAコース＋150円/1文字、Bコース＋300円/1文字※2行目は♡含め8文字以上はAコース+300円、Bコース+600円10文字以上はAコース+500円、Bコース+1000円となります※3行の場合は1.5倍のお値段となります・お急ぎ便(翌日発送)+2000円・お急ぎ便(使用日が5日以内)+1000円・お急ぎ便(使用日が1週間以内)+800円・お急ぎ便(2週間以内に発送)＋400円・速達＋500円﻿※文字数によっては作成不可能な場合があります﻿※発送日は7日間と設定してありますが超える場合もあります﻿カッティングシートマシンを使用し丁寧に作成しておりますが、﻿あくまで素人作成ですので﻿完璧をお求めの方はご遠慮ください。﻿﻿購入後のキャンセル、クレーム等には対応致しかねますのでご了承ください。﻿﻿うちわ文字 うちわ屋さん ファンサうちわ ミニうちわ文字 お誕生日プレート

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