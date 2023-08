注目のブランド 本人不在の誕生日会で使える　うちわ文字オーダー お誕生日プレート アイドル

前垢にてオーダー件数400超え!!

本人不在の誕生日会で使える

お誕生日プレート作成しております♡

※デザインの盗用はおやめ下さい。

☆黒グリッターが廃盤となってしまった為取り扱いがございません(><)

内側から順に

文字→縁1→縁2→縁3です

つまり縁3が1番外枠!!!

Aコース

文字 グリッター

縁1、2 カッティングシート

縁3 画用紙

一律2500円

Bコース

文字 グリッター

縁1、2 カッティングシート

縁3 グリッター

一律3000円

コメント欄にて※()は例

①1段目文字(♡しょうくん♡) 

②2段目文字(祝♡22さい)

③文字色(赤)

④縁1の色(白or黒)

⑤縁2の色(白or黒)

⑥縁3の色(黄色)

⑦AコースorBコース(A)

⑧使用日

をお伝えください!

本人不在の誕生日会で使える うちわ文字オーダー お誕生日プレート

♡は☆に変更することも可能です。

♡はピンク、☆は黄色となります。色指定は承っておりません。

また、例文(♡しょうくん♡祝♡22さい)以外の文も作成可能です〇

※1行目は9文字以上からAコース+150円/1文字、Bコース+300円/1文字

※2行目は♡含め8文字以上はAコース+300円、Bコース+600円

10文字以上はAコース+500円、Bコース+1000円となります

※3行の場合は1.5倍のお値段となります

・お急ぎ便(翌日発送)

+2000円

・お急ぎ便(使用日が5日以内)

+1000円

・お急ぎ便(使用日が1週間以内)

+800円

・お急ぎ便(2週間以内に発送)

+400円

・速達

+500円

※文字数によっては作成不可能な場合があります

※発送日は7日間と設定してありますが超える場合もあります

カッティングシートマシンを使用し丁寧に作成しておりますが、

あくまで素人作成ですので

完璧をお求めの方はご遠慮ください。

購入後のキャンセル、クレーム等には対応致しかねますのでご了承ください。

うちわ文字 うちわ屋さん ファンサうちわ ミニうちわ文字 お誕生日プレート

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

