商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

最初期のNOWHEREで直接買ったundercoverのone and only のファットボンテージパンツです※NOWHEREで購入後、誰の手にも渡っていないので確実に本物ですone and onlyなのでこのサイズと色は世界に1つしかなく滅多に出回らないためとても希少です当時セディジョナリーズを履いていた為、数回着用しクリーニング後大切に保管しておりました。かなり綺麗な状態です。(写真でご判断ください。写真追加可能です)〜カラー〜ベージュ~サイズ~元々サイズ表記等は無いものです総丈 約102cm股下 約70cm股上 約32cmウエスト横幅約50cm※全て手作業での計測ですので多少の誤差はご了承くださいその他、コンディションは、写真をご確認の上、発売から20年以上経過してるビンテージ品であることを理解いただき、NRNCにてご購入をお願いします。カラー···ベージュパンツ丈···フルレングス素材···コーデュロイ

