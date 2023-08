【絶品】 25.5cm 新品 コムデギャルソン オム プリュス ナイキ ターミネーター 青 スニーカー

7.5 25.5cm 新品 23SS COMME des GARCONS HOMME PLUS NIKE TERMINATOR HIGH SP コムデギャルソン オム プリュス ナイキ ターミネーター 青

※注意事項はプロフ欄に記載いたしますので、必ずご一読ください。

2002年AW Witch’s Cell Division期 魔女の細胞分裂期

【サイズ】

US:7.5 JP:25.5cm

【色柄】

WHITE / DEEP ROYAL

【状態】

箱/紙タグ付きの新品です。

※紐はホワイトとネイビーブルーが付属します。

【コメント】

私自身がCOMME des GARCONS正規取扱店にて購入したものですので、正規品であることを保証します。

シーズン:2023年4月1日発売 (2023S/S)

品番:FD4159-100 / PK-K105

モデル名:Nike Comme des Garcons Terminator High SP

定価:39,600円

COMME des GARCONS HOMME PLUSの2023春夏コレクションタイトルは「ANOTHER KIND OF PUNK」。

1985年にノンエアバスケットシューズとして誕生したターミネーター。

NCAA名門大学のカレッジカラーを落とし込んだ「BE TRUE TO YOUR SCHOOL」の一環としてジョージタウン大学のカレッジカラーを落とし込んだ灰×紺のカラーリングで初登場しました。

COMME des GARONS HOMME PLUSとNikeによる今回のコラボでは、アッパーを上質な高級プレミアムレザー素材で構築。

シュータンラベルにもレザーが使用され、左足ヒールには『CDG』、右足ヒールには『NIKE』のビッグロゴを配置しています。

お探しの方は、この機会にぜひご検討ください。

(Ref.No230RF65322)

※掲載画像ならびに説明文の転載等は禁止いたします。

#cypher商品一覧

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 新品、未使用

