値引きする experiment uniform 20ss COAT HOODED MIL モッズコート

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公式より引用
NILøS 2019ss カウルネックスピンドルジャケット nilos
軽さと優れた撥水性、さらには滑らかで上品な風合いも兼備したソロテックスタフタ素材のフィッシュテイルモッズコート。ヴィンテージ のミリタリーコートを彷彿とさせるルックスながら、両脇のベンチレーションホールで通気性も確保するなど現代的にブラッシュアップ。バックにはステンシルロゴ。
完品 90s Germany Army ヴィンテージ ドイツ軍 実物 フィールド
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ユニフォームエクスペリメント
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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商品の情報
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