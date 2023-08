値引きする experiment uniform 20ss COAT HOODED MIL モッズコート

uniform experiment 20ss MIL HOODED COAT

ユニフォームエクスペリメント

定価45000+TAX

サイズ2

肩幅54 身幅57 着丈97 袖丈61

公式より引用

軽さと優れた撥水性、さらには滑らかで上品な風合いも兼備したソロテックスタフタ素材のフィッシュテイルモッズコート。ヴィンテージ のミリタリーコートを彷彿とさせるルックスながら、両脇のベンチレーションホールで通気性も確保するなど現代的にブラッシュアップ。バックにはステンシルロゴ。

小さく折り畳んで発送致します。

FEAR OF GOD フィア オブ ゴッド

fog essentials エッセンシャル

CDG ギャルソン

VETEMENTS ヴェトモン

sacai サカイ

neat ニート

unused アンユーズド

auralee オーラリー

marka マーカ

marka ware マーカウェア

universal product

studio nicolson スタジオニコルソン

Supreme シュプリーム

FCRB

Bristol

ブリストル

Y3 Y-3 ワイスリー

offwhite オフホワイト

heron preston ヘロンプレストン

WTAPS ダブルタップス

neighborhood ネイバーフッド

soph ソフネット

sophnet

mr.gentleman ミスタージェントルマン

marni マルニ

barbour バブアー

lYAECA ヤエカ

porter classic ポータークラシック

white mountaineering

ホワイトマウンテニアリング

needles ニードルス

hender scheme エンダースキーマ

kolor カラー

john lawrence Sullivan ジョンローレンスサリバン

nigel cabourn ナイジェルケーボン

rafsimons ラフシモンズ

undercover アンダーカバー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ユニフォームエクスペリメント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

uniform experiment 20ss MIL HOODED COATユニフォームエクスペリメント定価45000+TAXサイズ2肩幅54 身幅57 着丈97 袖丈61公式より引用軽さと優れた撥水性、さらには滑らかで上品な風合いも兼備したソロテックスタフタ素材のフィッシュテイルモッズコート。ヴィンテージ のミリタリーコートを彷彿とさせるルックスながら、両脇のベンチレーションホールで通気性も確保するなど現代的にブラッシュアップ。バックにはステンシルロゴ。小さく折り畳んで発送致します。

