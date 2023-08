○アイテム

GIANNI CHIARINI

○サイズ

タテ25cm

ヨコ32cm

マチ13cm

ハンドル55cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

未使用に近い美品です。

※あくまで古着なのでご理解したうえで

ご購入ご検討ください。

○特徴

・長財布 ○

・500mlペットボトル ○

・A4サイズ収納 ×

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

○カラー

ブラウン ブラック

○素材

キャンバス レザー

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

即購入大歓迎です!

お値下げ交渉の際はご希望の金額を提示していただければ、出来るだけご希望に添えるよう頑張らせていただきます。

※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。

管理番号No.

商品の情報 ブランド ジャンニキャリーニ 商品の状態 未使用に近い

○アイテムGIANNI CHIARINIハンドバッグ 肩掛け可能○サイズタテ25cmヨコ32cmマチ13cmハンドル55cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態未使用に近い美品です。※あくまで古着なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○特徴・長財布 ○・500mlペットボトル ○・A4サイズ収納 ×○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品○カラーブラウン ブラック○素材キャンバス レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。即購入大歓迎です!お値下げ交渉の際はご希望の金額を提示していただければ、出来るだけご希望に添えるよう頑張らせていただきます。※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。管理番号No.

