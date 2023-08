数ある中からご覧頂きありがとうございます。

【商品名】

大人気 theory レディース ノーカラーコート ジャケット 黒 ツイード レーヨン オフィス

【商品説明】

大人気theoryの素敵なシルエットで品のあるコート、ジャケットになります。

レーヨン100%で春先のオフィスコーデなどの暖かくなる時期にもオススメのお品です(^^)

サイズは肩幅が小さめなのでSサイズ、薄着(ワイシャツ)であればMサイズの方もご着用頂けるかと思います。

個人差はございますので採寸をご覧いただけたらと思います。

PRICE: 89,000円(税別)

その他目立ったシミやほつれは見当たりませんが、中古品になりますので小さな汚れ等にご理解の程宜しくお願いします。

【採寸】

着丈94cm

身幅46cm

袖丈61cm

肩幅38cm

【お値引き特典】

こちらはフォロー割適用商品です。

フォロー、コメントくださいましたら10%引き致します。

おまとめ割引は2点目からも10%引きになります。

適用外のものもございますので商品説明欄をお読み下さい。

他にもアパレル商品多数出品しております。

宜しければプロフィールから商品一覧をご覧になって下さいませ。

他に質問等ございましたらコメント宜しくお願いします。

★サイズ表記は自分で採寸してる為、大幅に間違えることはないですが測り方や気になることがありましたらコメント宜しくお願い致します!ほんの数センチの誤差でのクレームは承りません。神経質な方は購入をお控えください。

★写真は午前中に自然光にて撮影しております。

できる限り実物に近いカラーにて撮影するよう心がけておりますが端末や感覚の違いで誤差はでますのでネット販売ということをご了承くださいませ。

#ゆなんもんレディースアパレル一覧

#ZARA

#burberry

#mikihouse

#MONCLER

#Ralph Lauren

#EVISU

#GRACE CONTINENTAL

#プレイコムデギャルソン

などの様々な人気商品ございます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セオリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

