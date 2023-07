★プロフィールをご必読いただきました上で、ご購入のご検討をいただきます様お願い致します。

★17時(午後5時)以降の時間帯は諸事情のために、ご返信等のご対応が翌日の午前中となる場合がございます。

ルイヴィトンのシュシュ LV オーロラです。

ルイヴィトン M77518 シュシュ LV オーロラ

●キャンセル/返品について

プロフィールに詳細を記載致しております。

★ご必読いただきました上で、ご購入のご検討をいただきます様お願い致します。

●商品について

2022年4月に日本国内のルイヴィトン正規店で購入した商品です。

商品購入時の試着もしていない未着用の個人保管の中古品となります。

ルイヴィトン M77518 シュシュ LV オーロラ

★未着用品ではございますが個人保管の中古品のため、ルイヴィトン正規店及び公式ECサイトで購入する新品とは異なり、新品と同一の品質を保証することは出来ません。

★新品と同一の品質、完璧/完全品をご希望されます場合や些細な事がお気になる様でございましたら、ご希望に添えることが出来ませんためにご購入をお控えいただきまして、ルイヴィトン正規店及び公式ECサイトで新品をご購入いただけます様お願い致します。

●商品内容

(1)シュシュ LV オーロラ

(2)箱 (写真6枚目左)

(3)「テキスタイル 使用上の注意について」用紙 (写真6枚目右上)

(4)購入証明書の写し/個人情報は黒塗り (写真6枚目右中央)

(5)百貨店のレシートの写し (写真6枚目右下)

★上記以外は商品に含まれておりません。

★商品に含まれます購入証明書及び百貨店のレシートは写しです。購入証明書及び百貨店のレシートの原本は商品に含まれておりません。また、購入証明書の個人情報は黒塗りと致します。

★購入金額は百貨店のレシートに記載されており、購入証明書には記載されておりません。

●商品型番/製造番号

商品型番:M77518 (購入証明書及び写真5枚目に記載)

製造番号:FF0262 (写真5枚目に記載)

●商品の発送方法

ヤマト運輸の匿名配送の宅急便

★お届け日時のご希望がございます場合には、ご購入前にご連絡をいただきます様お願い致します。

宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

