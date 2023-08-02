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幸せなふたりに贈る結婚祝い Yeezy adidas boost pepper 380 スニーカー

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あまり履かなかったため、主観にはなりますが美品だと思います。
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商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドアディダスオリジナルス
商品の状態目立った傷や汚れなし

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幸せなふたりに贈る結婚祝い Yeezy adidas boost pepper 380 スニーカー

18分钟前

幸せなふたりに贈る結婚祝い Yeezy adidas boost pepper 380 スニーカー

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bbf9ae
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