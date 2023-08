ソロイストとオリバーピープルズの

コラボレーションのサングラスです。

未使用。

クリア。

度なし。

正面から見ると一見普通ですが、

側面部分が厚みがあり、さりげない特徴的なデザインがかっこいいです。

1枚目の画像がわかりやすいかもしれません。

新品で購入後、私には似合わなかった為

一度も使用しないままでした。

定価42000円くらいでした。

ケース無しの本体のみなのでお安く出します。

今は買えない物なので探していた方へ!

違う形も出してます。

断捨離中のため

これからも出品予定です。

よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド タカヒロミヤシタザソロイスト 商品の状態 新品、未使用

