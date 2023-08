HITACHI オーブンレンジ MRO-F6Y

●お手入れ簡単な『外して丸洗いテーブルプレート』

庫内底面に、日立独自の『外して丸洗いテーブルプレート』を採用。汚れても外して洗えるから清潔。セラミック製のテーブルプレートで調理後の汚れを落としやすく、お手入れも簡単です。

●オーブンにも使える『外して丸洗いテーブルプレート』

テーブルプレート1枚であたためにもオーブン調理にも使えるので、オーブン調理時の専用皿が不要で、付属品の使い分けに迷わず、置き場所にも困りません。

●少人数ボタンや追加加熱ボタンで『使いやすい』

少人数:1人分、2人分の分量がオートで調理できます。

●冷凍食品をパリッと仕上げる『冷凍食品パリッと調理』

レンジとオーブンを使った加熱方法で、冷凍食品(冷凍鶏のから揚げ、冷凍チャーハン、冷凍たこ焼き、冷凍今川焼き)を、オートでパリッと仕上げます。

●お手入れラクラク

庫内側面・背面には、汚れが落としやすシリコン系塗装を採用。庫内天面はヒーターが露出していないフラットな天面で、お手入れラクラクです。

動作確認できております。

写真9枚目のような小さなキズは多少ありますが全体的にキレイな状態です。

内部も目立つ汚れなくキレイです。

状態は写真でご確認お願い致します。

写真のもので全てになります。説明書はございません。

・年式:2021年

・本体色:ホワイト

・本体寸法:W483×D388×H340mm

・本体質量:12.7kg

・庫内容量:22L

・ドアタイプ:タテ開き

・オーブン段数:1段

・レンジ最大出力:1,000W

・オーブン温度:100~210℃、250℃

・ヒータータイプ:250℃ヒーター式

・付属品:外して丸洗いテーブルプレート

・背面壁ピッタリ、左右4.5cm・上方10cm以上

中古の現状品になりますので神経質な方や完璧をお求めの方はご遠慮ください。

商品の情報 ブランド 日立 商品の状態 目立った傷や汚れなし

