2022年7月に購入し使用期間は短いですが傷汚れあります。中古品をご理解頂ける方宜しくお願い致します。

グリップサイズ···1

以下ウェブサイトより

テクニファイバー(Technifibre)(メンズ、レディース、ジュニア)硬式用テニスラケット TFIGHT RSX 255 ラケット TFRFT12-000

●素材:グラファイト

●中国製

●フレームのみ

●ウェイト:255±7gr/9.0oz.

●フェイス面積:645cm2/100sq.in.2

●ストリングパターン:16×19

●バランス:355±7mm

●適正テンション:22-25kg/49-55Lbs

●グリップサイズ:【GRIP1】4 1/8

●TFIGHT255 RSX G1

●RSXSection

●TecniLAB

●Isoflex ENGINEERED AND DESIGNED IN FRANCE

●ステップアップタイプ

●適正ストリングス:XR3/MULTIFEEL

●パワーとコントロールを兼ね備えたベストバランスなオールラウンド超軽量モデル

●五角形の断面形状で安定性と反発性能を高い次元で両立、ストリング特性を活かすこだわりのパーツを採用五角形の断面形状で安定性と反発性能を高い次元で両立、ストリング特性を活かすこだわりのパーツを採用

●ケース付

2022年7月に購入し使用期間は短いですが傷汚れあります。中古品をご理解頂ける方宜しくお願い致します。グリップサイズ···1以下ウェブサイトよりテクニファイバー(Technifibre)(メンズ、レディース、ジュニア)硬式用テニスラケット TFIGHT RSX 255 ラケット TFRFT12-000●素材:グラファイト●中国製●フレームのみ●ウェイト:255±7gr/9.0oz.●フェイス面積:645cm2/100sq.in.2●ストリングパターン:16×19●バランス:355±7mm●適正テンション:22-25kg/49-55Lbs●グリップサイズ:【GRIP1】4 1/8●TFIGHT255 RSX G1●RSXSection●TecniLAB●Isoflex ENGINEERED AND DESIGNED IN FRANCE●ステップアップタイプ●適正ストリングス:XR3/MULTIFEEL●パワーとコントロールを兼ね備えたベストバランスなオールラウンド超軽量モデル●五角形の断面形状で安定性と反発性能を高い次元で両立、ストリング特性を活かすこだわりのパーツを採用五角形の断面形状で安定性と反発性能を高い次元で両立、ストリング特性を活かすこだわりのパーツを採用●ケース付

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

