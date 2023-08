グッズ卒の為、大切にしてくださる方にまとめてお譲りします

ファンミやイベント、ライブ前は

お値段高騰しますので持たれてない方ぜひ

まだ迷っていますので、突然消すかもしれません

*アクスタ×2:未開封、ファミマ開封後未使用

*アクリルキー:未開封

*うちわ&うちわカバー:1回ライブで使用(目立つ汚れなし)

*アイマスク:1回首に使用、目立つ汚れなし

*ぬいぐるみミニリュック&缶バッジ:外に持ち出ししていませんが、飾っていました

*スキズカフェ缶バッジ:開封後未使用

*ネームバッジ&ZOOバッジ:開封後未使用

*ミニぬい:未使用ですが一度開封しました

公式品になります

計12点

すり替え防止の為返品交換不可

希望者のみ、ミニぬいが入るカラナビつきポーチをプレゼントしますのでご連絡ください

梱包前に今1度確認はさせて頂きますが

全て素人管理、海外製品の為

細かい傷、見落としあるとおもいます

神経質な方は御遠慮ください

手に入りにくい商品です

今のところバラ売り考えていません

他にも出品しています

いつでも写真追加しますので、コメント下さい

他でも出品するかもしれなので、確認の方よろしくお願いしますm(__)m

#StrayKidsぽー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

