Maison Martin Margieleのセットアップです。

大変希少なマルジェラ本人在籍時のアーカイブ。

シーズンは00SSです。

見た目2Bジャケットですが袖、フロント部一箇所ずつ

フェイクボタンホールとなっています。

長めの着丈に大きめのピークドラペル。

エレガントな雰囲気ながら着用時は

スタイリッシュなシルエットがカッコいいです。

この辺のアーカイブは中々出てこないと思いますので

気になる方は是非この機会にご検討ください。

⭐︎詳細

⭐︎サイズ表記: 48

⭐︎カラー:ブラック系 黒

⭐︎柄 :ストライプ

⭐︎素材:

ジャケット

表地

ウール 100%

裏地

前身頃

コットン 100%

後身頃・袖部分

レーヨン

パンツ

同上

⭐︎サイズ詳細

・ジャケット

着丈 75cm

身幅 50cm

肩幅 42cm

袖丈 66cm

・パンツ

ウエスト 37cm

渡幅 24cm

股上 28cm

股下 74cm

*素人採寸の為、誤差はお許しください

⭐︎状態 :

ジャケットカレンダータグ一箇所ステッチ外れてます。

多少の使用感はありますが綺麗なお品です。

目立つ傷や汚れはありません。

⚠️検品はしていますが見落とし等もあるかもしれないので、

気になる方はコメントでご質問ください。

古着に理解ある方のみ購入お願いします。

☆気になる事があればコメントお願いします。

値下げ対応もお気軽にご相談ください!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

