プロフィールを読んでから購入ご検討下さい。

ピーナッツくん サウナボーイ コラボ Tシャツ



新品 NEIGHBORHOOD 23ssフルロゴ Tシャツ ホワイトLサイズ



supreme cross box logo tee Natural tシャツ

ビンテージ tシャツ

フルーツオブザルーム 時計じかけのオレンジ 映画 ムービー Tシャツ USA古着



【taku様専用】新品Supreme KAWS Chalk Box Logo

ヴィンテージ vintage

クリームソース様専用



TEAM TENSHIN TシャツWasted Youth XLサイズ 天心

おニャン子クラブ

【背番号10】10/11 ASローマ ユニフォーム ゲームシャツ トッティ XL



1960年代BSAリンガーTシャツデッドストックボーイスカウト白紺USA

セーラーズ

CHROME HEARTS クロムハーツ Tシャツ 白★正規品



Supreme Ralph Steadman Box Logo Tee 美品L

tシャツ

ビンテージ The Meteors サイコビリー otmapp



bott リンガー Tシャツ 白

80s 当時物 になります。

MITCHELL & NESS NFL ビッグサイズ ゲームシャツ XXL



【超希少カラー】シュプリーム ビッグロゴ即完売モデルtシャツ ラベンダー

サイズ表記タグとセーラーズのタグが元々付いていなかったので実寸確認でSくらいかと思います。

Supreme Mobb Deep Dragon tee GRAY



新品アンダーカバーJUN TAKASHI UC2B9809フォトT シャツXXL

色はピンク/桃色 パープル/紫 のツートン

Kanye West CPFM for JIK I T-shirt

紫が若干フジ色ぽく薄い感じです。

新品EMPORIO ARMANI 3R1TV0 1JSAZ 0101TシャツXL



ブルーナボイン フェリシンポケT 5枚セット

状態はほぼ未使用としてありますが新品未使用です。

希少 90s Nat Finkelstein アンディ ウォーホル tシャツ

袋と紙タグが無い為ほぼ未使用にしています。

ヒューマンメイド SHINSAIBASHI T-SHIRT 白M



ストーンアイランド ロゴtシャツ 新品

コレクターアイテムになります。

Supreme shadow script tee 未使用 XL



新品! AGITO限定販売 nitraid ✕ LEADER BIKE735TR

素人の採寸ですが参考までに記載します、誤差はあります。

デビルマンTシャツ

着丈約60㎝

JIL SANDER オフホワイト ロゴ T シャツ

身幅約49㎝

Metallica メタリカ バンド Tシャツ オフィシャル 日本未入荷

肩幅約43㎝

the1975 半袖tシャツ 公式

袖丈約18㎝

良デザイン 90s ヴィンテージ USA製 Tシャツ 2XL エロTee 黒

です。

90s NFL CHICAGO BEARS LOGO7 チームTシャツ

あくまでも参考までにして下さい。

90's the velvet underground ビンテージTシャツ



【超希少カラー】ヒステリックグラマー ヒスガール 即完売 入手困難 Tシャツ

あくまで古着ですので細かく気になる方は購入しないで下さい。

有名ラッパーGADOROのサイン入りTシャツ



sakai×kaws Tシャツ

キャンセル無いようにお願い致します。

Mayhem Tシャツ deathcrush



NEIGHBORHOOD breaking bad EVIDENCE Tシャツ

トラブル防止の為にお願い事です。

90s 00s A BATHING APE Tシャツ 初期 BAPE NIGO

コメントの返信が遅くなる場合があるかと思いますが、ご理解下さい。

《ステューシー》即完モデル 正規・新品タグ 8ボール&天使 白 XL Tシャツ



00s old ビンテージ ユニバーサルスタジオ フランケンシュタイン Tシャツ

送料込みとありますが本州以外の方は着払いです。

再販未使用!! maurie malone モーリスマローン Tシャツ白 XL



プレミアムゴルフサロン様専用

専用、取り置きは致しません。

stussy/8ボールTシャツ

早く購入された方を優先させていただきます。

APC VPC Tシャツ sizeXL white 22SS

コメント中であっても購入された方を優先します。

BAD RELIGION 90S バンドTシャツ スペシャル



90s ビンテージ AEROSMITH エアロスミス バンド Tシャツ パンク

スムーズなお取引をする為に評価を確認させていただきます。

GIVENCHY ジバンシィ 新作Tシャツ半袖黒です S 匿名配送



ローリングストーンズ tシャツ 数回着用

実際にお取引をするかお断りするかは申し訳ありませんがこちらで判断させていただきます。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

プロフィールを読んでから購入ご検討下さい。ビンテージ tシャツヴィンテージ vintageおニャン子クラブセーラーズ tシャツ80s 当時物 になります。サイズ表記タグとセーラーズのタグが元々付いていなかったので実寸確認でSくらいかと思います。色はピンク/桃色 パープル/紫 のツートン紫が若干フジ色ぽく薄い感じです。状態はほぼ未使用としてありますが新品未使用です。袋と紙タグが無い為ほぼ未使用にしています。コレクターアイテムになります。素人の採寸ですが参考までに記載します、誤差はあります。着丈約60㎝身幅約49㎝肩幅約43㎝袖丈約18㎝です。あくまでも参考までにして下さい。あくまで古着ですので細かく気になる方は購入しないで下さい。キャンセル無いようにお願い致します。トラブル防止の為にお願い事です。コメントの返信が遅くなる場合があるかと思いますが、ご理解下さい。送料込みとありますが本州以外の方は着払いです。専用、取り置きは致しません。早く購入された方を優先させていただきます。コメント中であっても購入された方を優先します。スムーズなお取引をする為に評価を確認させていただきます。実際にお取引をするかお断りするかは申し訳ありませんがこちらで判断させていただきます。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

ポールスミス Tシャツ B'z 稲葉さん着用 Lサイズ USEDハーレーダビッドソン スカル イーグル Tシャツ 両面 アニマル オーバーサイズ50s VINTAGE デッド US ボーイスカウト BSA Tシャツ M【美品】BURBERRY/バーバリー ビッグロゴ プリントTシャツ ホワイト Mミネソタバイキングス NFL フットボールハーフジップゲームシャツ グリーンカール・ラガーフェルド Tシャツ【極美品】シュプリーム センタープリントロゴ 即完売モデル Lサイズ Tシャツ90s SHI 死 tシャツ USA製 アメコミ マーブル movie