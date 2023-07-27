【数量限定】 《美品》ANTEPRIMA　アンテプリマ　ビーズ、ベルベッド素材　ハンドバック ハンドバッグ

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◎1度だけの使用で自宅保管していましたので美品ですか神経質な方はご遠慮下さい

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◎ビーズとベルベット素材になります

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建物21

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◎中にファスナー付きポケットあり

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◎中が生地になっています

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◎ワイヤーバックと違って伸びたりしないです

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商品の情報 ブランド アンテプリマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■匿名発送■《ANTEPRIMA/アンテプリマ》◎1度だけの使用で自宅保管していましたので美品ですか神経質な方はご遠慮下さい◎ビーズとベルベット素材になります《サイズ》建物21横25底5.5持ち手34◎中にファスナー付きポケットあり◎中が生地になっています◎ワイヤーバックと違って伸びたりしないです●他にもANTEPRIMA出品しています●ANTEPRIMAアンテプリマビーズワイヤー811

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