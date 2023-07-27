www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
■匿名発送■
✨新品未使用✨LONGCHAMP ロンシャン プリアージュ フィレ XS 黒
Somes saddle ハンドバッグ ソメスサドル ショルダーバッグ
《ANTEPRIMA/アンテプリマ》
新品未使用 Berluti ベルルッティ カリグラフィトゥジュール メンズトート
TIDEWAY｜ハンドバック
◎1度だけの使用で自宅保管していましたので美品ですか神経質な方はご遠慮下さい
新品マイケルコース MERCER メッセンジャー バッグMKシグネチャー
いちごさん専用‼️バック
◎ビーズとベルベット素材になります
トッズ ダブルティー ツーウェイハンドバッグ
Charmant sac /シャルマントサック バッグ
《サイズ》
美品◎Max Mara ハンドバッグ レザー クロコ型押し 保存袋付き 3802
建物21
【良品】Kate Spade(ケイトスペード)カーフ ハンドバッグ ブラウン！
横25
FURLA 2way メトロポリス サッチェルバッグ M
底5.5
サルヴァトーレフェラガモ ラビットファー×レザー ブラウン 2WAYハンドバッグ
持ち手34
【タイムセール中】MOYNA バッグ
☆新品☆COACH ハンドバッグ ショルダー 丸ロゴ ブラウン（小）
◎中にファスナー付きポケットあり
GUCCI(グッチ) ハンドバッグ シェリーライン ミニトート AO619
【未使用新品】ルイビィトン クッサン PMM57790
◎中が生地になっています
PRADA プラダ バッグ パープル BN1701
マルベリー クロコ型押し レザー ハンドバッグ ビンテージ
◎ワイヤーバックと違って伸びたりしないです
ステイトオブエスケープ state of escape プチ 最終SALE
【美品】セリーヌCELINE ラゲージ ファントム 黒
●他にもANTEPRIMA出品しています●
ルイヴィトン アルマモノグラム スピーディ30
《美品》Ferragamo（フェラガモ）レザー ハンドバッグ ライトゴールド
ANTEPRIMA
A.D.M.J 美品 レザー ブラック ハンドバッグ ロゴ ギャランディー付き
アンテプリマ
ktj様 PRADA プラダ レザー 三角ロゴプレート ハンドバッグ ブラック
ビーズ
【美品】本革 オーダーメイド レディース ハンドバッグ
ワイヤー
ヴィトン カプシーヌPM(MM)
GUCCIショルダーバック ディオニュソス ベルベット ミニバック
811
Bibiy ODILE SHUSHU BAG
商品の情報
ブランド
アンテプリマ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
scye ソフトレザー巾着バック
【掲載6月末迄】銀座和光 リザード革 ハンドバッグ ゴールド金具
【10666】★極美品★COACH コーチ 2WAYバッグ ドリューサッチェル
GUCCI(グッチ) ハンドバッグ 323660 レザー
【美品】PRADA プラダ リボン ハンドバッグ ナイロン パープル 紫
kate spade saturday 2way ハンドバッグ
Katespadeハンドバッグ 新品・未使用
■匿名発送■《ANTEPRIMA/アンテプリマ》◎1度だけの使用で自宅保管していましたので美品ですか神経質な方はご遠慮下さい◎ビーズとベルベット素材になります《サイズ》建物21横25底5.5持ち手34◎中にファスナー付きポケットあり◎中が生地になっています◎ワイヤーバックと違って伸びたりしないです●他にもANTEPRIMA出品しています●ANTEPRIMAアンテプリマビーズワイヤー811
商品の情報
ブランド
アンテプリマ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
【数量限定】 《美品》ANTEPRIMA アンテプリマ ビーズ、ベルベッド素材 ハンドバック ハンドバッグ
375
45分钟前
【数量限定】 《美品》ANTEPRIMA アンテプリマ ビーズ、ベルベッド素材 ハンドバック ハンドバッグ
¥
14,400
¥
12,240
(税込) 送料込み
8
8
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
バッグ
ハンドバッグ
《美品》ANTEPRIMA アンテプリマ ビーズ、ベルベッド素材 ハンドバック
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
2e79f
1823
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (8)
【数量限定】 《美品》ANTEPRIMA アンテプリマ ビーズ、ベルベッド素材 ハンドバック ハンドバッグ
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥11,000
¥9,350
【ヤマザキ アツム様専用】バーバリーブルーレーベル 2wayバッグ
¥10,100
¥8,585
大人気☆PELLE BORSA☆ペレボルサ☆レザー☆トートバッグ！！
¥24,000
¥13,440
クロエ Chloe シルベラード パイソン カーキ 美品
¥16,900
¥12,675
極美品 銀座三越購入 シャインクロコダイル ハンドバッグ accent社 日本製
¥53,000
¥28,620
カルボッティ クロコ グリーン バッグ
¥11,000
¥9,350
美品 リザード スキン ハンドバッグ
¥319,600
¥147,016
ルイ ヴィトン シティ・スティーマーMM M43080
¥12,000
¥10,200
バーバーリ(ハンドバッグ)
¥10,000
¥8,500
チャールズアンドキース カープハンドル ショルダーバッグ （Multi）
¥19,800
¥14,850
新品同様品 COACH コーチ ハンドバッグ ショルダーバッグ★39496
¥290,000
¥133,400
ルイヴィトン スピーディ20 モノグラム
¥40,000
¥22,000
PRADA プラダ ギャザー ナイロン 2wayバッグ
¥155,400
¥71,484
ロエベ ハンドバッグ レディース 編み込み
¥176,000
¥80,960
サンシャイン ショッパー スモール ブラウンレザー ミニバッグ
¥29,200
¥16,352
LOUIS VUITTON ルイヴィトン スピーディ30 エピ グリーン
¥10,000
¥8,500
SAINT LAURENT ベイビーダッフル ハンドバッグ 青 ブルー
¥84,500
¥44,785
ルイヴィトンハントバッグ
¥31,200
¥17,784
美品 ステイトオブエスケープ バッグ ソジョーン 03-23031706
¥48,000
¥26,400
希少デザイン【baobao】イッセイミヤケ バッグ
¥14,000
¥11,900
サマンサヴェガ ポケモン クリアバッグ
¥12,000
¥10,200
南洋白蝶真珠パールルース 9mm ゴールドカラー
¥15,555
¥11,666
ビルディバイド ぼっちざろっく 喜多郁代 BT サイン
¥18,000
¥13,500
新品未開封 シュリンク付き ポケモンカード クレイバースト トリプレットビート
¥13,000
¥11,050
【最終価格】マイケルコース ALLIE ストライド スニーカー 24.5cm相当
¥160,000
¥73,600
【PSA10】ミュウツーEX UR 1ST EDITION
¥18,300
¥13,725
初音ミク 美少女フィギュア プライズ フィギュア ボーカロイド 11体セット
ホーム
【数量限定】 《美品》ANTEPRIMA アンテプリマ ビーズ、ベルベッド素材 ハンドバック ハンドバッグ
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.