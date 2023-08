専門店では 新品未使用 25cm UA×ニューバランス 990UA3 スニーカー

United Arrows × New Balance 990V3 "Gray"

ユナイテッドアローズ × ニューバランス

990V3 "グレー"

サイズ:25cm

状態:新品未使用

カラー:グレー・ブラック

即お支払い(クレジット、売上金)可能な方のみご購入ください。

すり替え防止の為、購入後の返品交換は対応致しかねます。

ご理解ください。

値下げ交渉の場合は希望額をコメントください。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

