新しいテントを買ってしまったので、ぜひ次の方に愛用して貰いたく出品致します。

今回はフロントフラップ付となりますが、個別の販売も可能です。

使用回数は4回ほどで少なく、傷等もほとんどありません。

デザイン、使用感とも最高なのですが、使わないともったいないと思ったので欲しいという方にお譲りしたいと思います。

自在ロープは雰囲気に合うように黒色にしてますが、本製品の白色も入れてますので好きな方をお使い下さい。

【サーカスTC仕様】

■サイズ(約):442×420×(H)280cm

■収納サイズ(約):Φ27×63cm

■重量:(約)12.3kg

■素材:

[本体] コットン混紡生地(TC) 撥水加工済み(ポリエステル65%コットン35%)

[裾部(スカート)] ポリエステル

[ポール] スチール製5本継ぎ(φ32mm/280cm)×1本、スチール製3本継ぎ(φ22mm/200cm)×1本

■付属品:ポール、張り網、設営用ガイドセット、ペグ、収納袋

■Made in Vietnam

【サンドカラーの窓付きフロントフラップ仕様】

■サイズ(約): 使用時 626×(H)192cm 収納時 47×Φ15cm

■総重量(約):2.53kg

■素材:ウォール/ポリエステル/コットン混紡生地(TC) (撥水加工) マッドスカート/ポリエステルリップストップ150D(PUコーティング)

■付属品:ペグ×1、樹脂キャップ×1、カラビナ付きフック×1、収納ケース×2

Made in Vietnam

【生地の織りムラついて】

TC生地は綿とポリエステルの混紡で「織りムラ 織りキズ」がどうしても出てしまいます。TC独特の風合いのため、多少の染色むら、織りキズ、織りむらは、ご容赦ください。織りムラが原因で水が漏れる事はほとんどございません。ご承知の上お求めいただきますようお願いいたします。

*ご購入後、なるべく早く発送できたらと思います。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

