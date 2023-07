LOUIS VUITTONのモノグラム「アルマ」ハンドバッグです。1996年の3月頃購入。

アルマはトップの部分が優しくカーブを描いたフォルムになっていて、女性らしさ・きちんと感がありながらどこか愛らしい雰囲気があるデザインです。ゴールドの金具でゴージャスさもプラスされていて、世界的ハイブランドであるルイ・ヴィトンの貫禄も感じられます。

フォーマルに入学式や卒業式、オフィスではもちろん。

普段のデニムやカジュアルコーデに合わせれば、スタイルをきれいにまとめて上品に仕上がります。

やはり『モノグラム』は憧れ♡

持ってるだけで、ルイヴィトン感が味わえて私は好きです(*^^*)

現在もモノグラムアルマは人気で、現行でも存在しております。今買うと27万とか、、、気軽にメルカリで持って頂けたら幸いです♡

角スレはありますが、破れなしです!

内側もとても綺麗と思います!

ヌメ革のシミは保管時に出来てしまいましたが、それくらいです(^^)

-------------------

●ブランド名:LOUIS VUITTON

●メーカー品番:M51130 [廃番]

●シリアル:SD0916

●カラー:モノグラム

●購入時期

1996年3月頃池袋にある正規店で購入

※確実に正規品ですのでご安心ください。

●サイズ:

縦幅 24cm

横幅 31cm

マチ 16cm

●素材:モノグラム

●付属品:

なし

※他、保存袋やチャーム、バンドーは付きません。

●状態:

こちら数回使用のみのほぼ新品です。長期保管品。20年程前に購入して大切に保管していたお品物です(^^)

大きな破損もなくとても綺麗です!

保管時に出来たヌメ革のシミと使用時の角スレはございます。

※写真をご確認の上、一度は人の手に渡った物であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

※神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

