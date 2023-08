【値下げ交渉不可】

★ご覧頂きありがとうございます!!!

正規店抽選にて当選!!!

新品未着用

箱・変え紐付き

※簡易配送となります!!

■最新モデルの990V6が40周年のアニバーサリーイヤーに発売。

■1982年に最高技術を結集したランニングシューズとして990が誕生。

■従来のミッドフットサドルを省き、メッシュアッパーの上にヒールからトゥ部分までピッグスキンスエードとシンセティックレザーを採用。

■スリップラスティング(袋縫い)製法でのフィッティング感を高め、最新のランニングシューズからフィードバックされたFuelCell(フューエルセル)ミッドソールを搭載することにより、クッション性に加えて、適度な反発弾性と軽量化を実現。

※返品返金交換は、すり替え防止やトラブル防止の観点上、一切お受けできません。

不安や不明点がある方はコメントを随時受け付けておりますのでご確認後に購入手続きする様に徹底をお願い致します。

※如何なる場合でも購入手続きが早い方が販売対象となりますので恐れ入りますがご理解ください。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

