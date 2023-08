【中古】 アメリヴィンテージ　チェック　トップス　パンツ　セットアップ カーディガン/ボレロ

AMERI CHEERFUL CHECK TOP pants

定価 3.3万円

トップス、パンツ Sサイズセットです。

都内の店舗で購入後、試着のみ

中古品ですのでご理解のほどお願いいたします。

ギリギリまでお値下げしておりますため圧縮して発送致します。

ブルー ベージュ グリーン チェック

オリジナルの先染めチェック生地を使用したカーディガンタイプのトップス。

他にはないAMERIらしいポップなカラーリングがポイント。

布帛の素材とニットで編み立てたリブの相性が絶妙な一着。シャツ感覚でプチトップスとしても、カーディガンとしてもご着用いただけます。

お取扱い上のご注意

(移染について)

この素材は摩擦(特に湿った状態での摩擦)や、汗や雨等で濡れた時は他の衣料や下着、バッグ等に色が移ることがありますのでご注意下さい。

(ピリングについて)

ピリングとは繊維の表面が着用中に擦られたり、もまれたりする為、毛羽の小さなもつれが絡み合い、次第に大きくなってできた毛玉のことです。これは、素材の特性上着用の際避けられない現象で、その発生を完全に防止することはできません。予めご了承ください。

あくまで素人管理の自宅保管中古品です。

素人検品ですので見落としがあるかもしれません。

古着にご理解のない方はご遠慮下さい。

AMERI CHEERFUL CHECK TOP pants 定価 3.3万円トップス、パンツ Sサイズセットです。都内の店舗で購入後、試着のみ中古品ですのでご理解のほどお願いいたします。ギリギリまでお値下げしておりますため圧縮して発送致します。ブルー ベージュ グリーン チェックオリジナルの先染めチェック生地を使用したカーディガンタイプのトップス。他にはないAMERIらしいポップなカラーリングがポイント。布帛の素材とニットで編み立てたリブの相性が絶妙な一着。シャツ感覚でプチトップスとしても、カーディガンとしてもご着用いただけます。お取扱い上のご注意 (移染について) この素材は摩擦(特に湿った状態での摩擦)や、汗や雨等で濡れた時は他の衣料や下着、バッグ等に色が移ることがありますのでご注意下さい。 (ピリングについて) ピリングとは繊維の表面が着用中に擦られたり、もまれたりする為、毛羽の小さなもつれが絡み合い、次第に大きくなってできた毛玉のことです。これは、素材の特性上着用の際避けられない現象で、その発生を完全に防止することはできません。予めご了承ください。あくまで素人管理の自宅保管中古品です。素人検品ですので見落としがあるかもしれません。古着にご理解のない方はご遠慮下さい。UNITED TOKYOSTUDIOSKhajuIENASLOBE IENASHIPSSpick and SpanJOURNAL STANDARDFRAMeWORKBAYCREW'SADAM ET ROPE' LAGUNAMOONUNITED ARROWSO'neil of DublinGALLARDA GALANTEELENDEEKADOR FREAK'S STOREAmeri VINTAGEUN3D.アメリアメリヴィンテージsnidelCELFORDeimy istoireMERCURYDUOriendaEmiriaWizFRAY I.DMila owenROYAL PARTYHer Lip toLily BrownSecret HoneyRoseMarie seoirROPE CocodealIENA Ungrid SLYMOUSSYMURUAZARA

