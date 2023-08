訳あり MAD 90s00s MAGAZINE VINTAGE XL Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

マッドマガジンのTシャツの出品になります。

サイズ表記はXLになります。

着丈79.5cm、身幅61.0cm、肩幅62.0cm、袖丈23.0cm

になります。

*フォロー割10%オフとさせていただきますのでご希望の方はご購入前にコメントにてフォロー割希望の旨をお伝え下さい。(ご購入後は対応できかねます。)

movie/raptees/企業物/アート/バンド/全てのTシャツ好きにオススメです。

コンディションですが主観になりますが目立つダメージ等は見受けられません。

あくまで古着になりますのでご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

