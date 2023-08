ご覧いただきありがとうございます(^^)

プロフィールもご一読ください⭐︎

【状態】

中古・美品

外側:シミ汚れ、使用感

内側:汚れ、小傷、使用感少

【サイズ】

横幅:18cm 高さ:21cm マチ:7cm

ショルダーベルト:88〜100cm(調整可)

素人採寸のため参考程度にお考えください。

【仕様】

特徴:クリーム系、レザー、調整式ショルダーベルト、マグネット式開閉フラップ

内部:収納×3、ファスナー式ポケット×1

【評価表記について】10点満点評価

・新品、未使用…9〜10点

・極美品…8〜9点

・美品…6〜7点

・良品…4〜5点

・中古表記のみ…3点以下

※個人の評価ですので、あらかじめご了承ください。

オークションストアで購入しました。自宅保管ですので、神経質な方はお控え下さい。

状態は画像でご確認下さい。

他サイトでも出品しております。先に購入された方を優先させていただきます。ご了承ください。

※フォロー割実施中⭐︎詳しくはプロフィールをご覧ください^ ^

他に多数出品しております!

ぜひご覧下さい^ ^

#PRADA

#プラダ

#ショルダーバッグ

#肩掛け

#ボディバッグ

#クロスボディ

#レザー

#フラップ

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます(^^)プロフィールもご一読ください⭐︎~PRADA(プラダ)ショルダーバッグ~【状態】中古・美品外側:シミ汚れ、使用感内側:汚れ、小傷、使用感少【サイズ】横幅:18cm 高さ:21cm マチ:7cmショルダーベルト:88〜100cm(調整可)素人採寸のため参考程度にお考えください。【仕様】特徴:クリーム系、レザー、調整式ショルダーベルト、マグネット式開閉フラップ内部:収納×3、ファスナー式ポケット×1【評価表記について】10点満点評価・新品、未使用…9〜10点・極美品…8〜9点・美品…6〜7点・良品…4〜5点・中古表記のみ…3点以下※個人の評価ですので、あらかじめご了承ください。オークションストアで購入しました。自宅保管ですので、神経質な方はお控え下さい。状態は画像でご確認下さい。他サイトでも出品しております。先に購入された方を優先させていただきます。ご了承ください。※フォロー割実施中⭐︎詳しくはプロフィールをご覧ください^ ^他に多数出品しております!ぜひご覧下さい^ ^#PRADA#プラダ#ショルダーバッグ#肩掛け#ボディバッグ#クロスボディ#レザー#フラップ

