羽生結弦さん One and Only プレミアムセットです。全て綺麗です。メルカリ規定で、きっては、取っています。

特製チャーム SEIMEIもついています。

グッズ整理の為 出品しています。

おまとめの場合は、割引いたしますのでおっしゃって下さいませ。

ジャンル(スポーツ選手)···その他

グッズ種別···その他

サイン有無···無し

性別···男

#羽生結弦

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

