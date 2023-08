*ジェラード JELADO 10th 長袖 ワークシャツ トップス 17 BJBC.E

◆商品説明◆

JELADO 10YEARS

*状態*

中古のお品になります。

目立つ汚れ等はなく、まだまだ十分着用いただけます。

お色はレッド系になります。

*品質表示*

画像をご確認ください。

・・・・・撮影時の環境、画面解像度により、掲載写真と素材感・色が実際と異なる場合がございます。ご理解くださいm(__)m・・・・・

*サイズ*

表記サイズは17(XL)になります。必ず実寸もご確認下さい。

{平置き採寸}

着丈 約70cm(襟付け根から採寸)

肩幅 約49cm

袖丈 約64.5cm

身幅 約58cm(脇の位置から採寸)

尚、素人採寸です多少の誤差はご了承下さい。

◆発送について◆

追跡番号のある発送方法になります。

到着の日時指定は行いません。ご理解ください。

発送方法が変更になる場合がございます。m(__)m

***長期連休の時期は、商品の発送、到着に遅れがあるかと思います。ご了承くださいませ***

*こちらの出品物は自宅保管のお品になります。記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。

*保管期間中、画像より黄ばみ等が濃くなる場合がございます。ご理解ください。

*表現には主観が入っておりますご理解下さい。

*モニターにより実際の色と違う場合があります。

*質問頂きましても回答が遅くなる場合がございます。ご理解下さい。

EFEA-86 めラヤ JEL-803 s

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ジェラード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ジェラード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

